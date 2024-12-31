Какой курс злотого в Украине накануне Нового года

В течение последнего месяца 2024 года курс злотого оставался стабильным. Колебания, которые происходили, были незначительными и весомо на ситуацию не повлияли.

За сколько можно купить 1 злотый 31 декабря

31 декабря курс, который устанавливает НБУ, вырос и достиг 10,30 гривен за злотый, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "Минфин".

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Средний курс злотого в банках такой:

покупка 1 злотого происходит в среднем за 10,03 гривны;

продажа 1 злотого – за 10,40 гривен.

В обменниках средний курс сейчас такой:

покупка происходит по курсу 10,22 гривны за злотый;

продажа осуществляется – 10,36 гривны за злотый.

Сколько придется потратить на покупку 100 злотых сегодня