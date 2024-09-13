Кредиты для россиян станут еще дороже: ЦБ снова повысил учетную ставку

Решение о повышении ставки в России было принято якобы для сдерживания инфляции и стабилизации рубля. Впрочем, на самом деле такой рост означает то, что кредиты для россиян подорожают.

На сколько повысили учетную ставку в России

Известно, что Центробанк повысил ставку с 18% до 19%. В то же время следующее повышение может произойти уже в октябре этого года. Все из-за рекордно высокой инфляции в стране.

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Обратите внимание! В Украине учетная ставка на уровне 13%. Это означает макроэкономическую стабильность и более дешевые кредиты для населения и бизнеса.

Текущее инфляционное давление остается высоким. Годовая инфляция по итогам 2024 года, наверняка, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5 – 7,0%. Рост внутреннего спроса все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг,

– сообщает Центробанк.

В июне этого года Центробанк России сохранил учетную ставку на уровне 16% в четвертый раз подряд.

Однако в июле ситуация изменилась, ведь шла речь о повышении ставки уже до 18%.