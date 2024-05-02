Стоимость лука выросла почти на 40%: почему так произошло

Лук это один из самых популярных овощей среди украинцев. В течение последней недели стоимость этого продукта выросла.

Почему выросла стоимость лука

В течение долгого времени стоимость лука оставалась на одном уровне. Однако недавно цена этого овоща начала меняться.

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Только за последнюю неделю стоимость лука увеличилась на 39%. Фермеры продают этот овощ в среднем по 12 – 18 гривен за килограмм.

Основной причиной увеличения цены является сезонное сокращение запасов лука. При этом спрос среди населения растет, а значит дефицит ощущается сильнее.

Будет ли расти стоимость лука дальше

Согласно приведенным данным, несмотря на рост цены, стоимость лука сейчас на 64% меньше чем в прошлом году. Достигнет ли она показателей за 2023 год неизвестно.

Однако производители предостерегают, что увеличение стоимости лука может и не произойти. Состояние овоща, который хранится на складах, ухудшается, то есть его реализация становится проблематичной.

Стоимость лука в крупнейших супермаркетах Украины, по состоянию на 2 мая, такая: