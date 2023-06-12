Будет ли в Украине критический дефицит продуктов в связи с подрывом Каховской ГЭС

Подрыв россиянами Каховской ГЭС не вызовет в 2023 году критический дефицит продуктов питания. Однако определенный объем зерновых все же будет утерян.

Хуже, чем в прошлом году, не будет

Как объяснил в эфире телемарафона заместитель министра аграрной политики Виталий Головня, основная часть оросительных земель на юге Украины находится на левобережье Днепра. Правобережные же территории, по его словам, являются так называемой серой зоной, передает 24 Канал.

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Виталий Головня Заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины Фермеры и так немного там выращивали, потому что постоянно то "прилеты", то боевые действия. Поэтому хуже, чем в прошлом году, в этом году там точно не будет.

Критического дефицита не будет

При этом замминистра отметил: в 2022 году Украина уже потеряла значительную часть земель сельскохозяйственного назначения в этом регионе. Однако другие области взяли на себя значительный объем производства – особенно овощного, – благодаря чему глобальной нехватки продуктов удалось избежать.

В общем плане мы потеряем определенный объем зерновых, но критического дефицита продукции в этом году мы не испытаем,

– констатировал Головня.

Фермерам не за что возделывать земли

В то же время ранее в Минагро признали: подрыв россиянами Каховской ГЭС нанес значительный удар по сельскому хозяйству Украины. Ведь:

более полумиллиона гектаров земель фактически остались без орошения;

земли, не имевшие оросительных систем, также пострадают.

Кроме того, отметили в министерстве, основной и стабильный доход фермеры получали от урожаев с полей, которые имели оросительные системы. Соответственно, теперь им просто неоткуда брать средства на возделывание земель без оросительных систем.