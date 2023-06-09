В Минагро назвали самую большую проблему после подрыва Каховской ГЭС

Подрыв россиянами Каховской ГЭС нанес значительный удар по сельскому хозяйству Украины. Ведь более полумиллиона гектаров земель фактически остались без орошения.

Фермерам не за что возделывать земли

Эти земли снабжал водой Каховский канал. Однако пострадают также и земли, которые не имели оросительных систем.

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Дело в том, отметили в Министерстве, что основной и стабильный доход фермеры получали от урожаев с полей с оросительными системами. Соответственно, теперь им просто неоткуда брать средства на обработку земель без оросительных систем.

Проблема орошения станет самой большой в сельском хозяйстве, а также в экологической и социальной сферах на юге Украины. Миллион – полтора гектаров не будут использоваться в полной мере,

– рассказали в Минагро.

Проблема на годы

Восстановление орошения, отмечают в министерстве, займет от 3 до 7 лет. Дело в том, что Каховское водохранилище было источником двух систем орошения и подачи воды:

Каховской системы;

Северо-Крымского канала.

Николай Сольский Министр аграрной политики и продовольствия Украины Эти системы были построены на основе уровней воды, чтобы минимально использовать электроэнергию для насосов. Сейчас уровень воды упал, поэтому вода до систем просто не достает. Чтобы его приподнять, нужно восстанавливать дамбу. Поэтому это проблема на многие годы.

Сколько придется заплатить за новую ГЭС

Ранее в Минэкономики посчитали, что строительство новой гидростанции вместо Каховской ГЭС будет стоить свыше 1 миллиарда долларов. Как отметила глава ведомства Юлия Свириденко, речь идет не только об установке новых гидроагрегатов, но и о восстановлении целостности огромной плотины.

, россияне взорвали Каховскую ГЭС утром 6 июня Это, угрожающей стране экологической катастрофой и дефицитом питьевой воды.