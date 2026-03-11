Пока Венгрия блокирует кредит: сколько сможет "продержаться" Украина без денег

Военная "финансовая подушка" Украины оказалась менее истощенной, чем этого ранее опасались политики. Это означает, что страна сможет продержаться как минимум до начала мая.

На какой срок Украине хватит средств?

Ранее существовали опасения, что Украина, которая в этом году имеет бюджетный дефицит не менее 50 миллиардов долларов, начнет испытывать недостаток средств уже в конце марта, о чем пишет POLITICO.

Однако, теперь обстоятельства изменились – после того, как Международный валютный фонд в прошлом месяце одобрил кредит для страны на 8,1 миллиарда долларов, сразу выделив 1,5 миллиарда долларов. В частности лидеры Евросоюза в середине декабря согласовали пакет помощи Украине на 90 миллиардов евро, чтобы помочь финансировать ее оборону от сил российской армии.

Однако представитель Венгрии – Виктор Орбан – недавно заблокировал инициативу ЕС по помощи для Украины, обвинив Киев в намеренном затягивании ремонта поврежденного нефтепровода "Дружба" якобы по политическим причинам – чтобы повлиять на важные выборы, которые могут устранить действующего премьер-министра.

Киев отверг эти обвинения, заявив, что трубопровод слишком поврежден, чтобы транспортировать жизненно необходимые поставки российской нефти в Венгрию после атаки беспилотника в конце января.

Сейчас чиновники Европейского Союза пытаются разблокировать политический тупик накануне саммита лидеров ЕС на следующей неделе,

– говорится в материале.

В то же время дополнительная финансовая "подушка" дает ЕС больше времени, чтобы преодолеть угрозу вето со стороны Венгрии – после венгерских выборов в следующем месяце.

Отдельно министр финансов Нидерландов Элко Хейнен во вторник сообщил коллегам, что его правительство предусмотрело возможность ежегодно предоставлять Киеву 3,5 миллиарда евро двусторонней поддержки до 2029 года.

