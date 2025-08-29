Укр Рус
На несколько тысяч гривен: изменился важный показатель для расчета пенсий
29 августа, 07:40
2

На несколько тысяч гривен: изменился важный показатель для расчета пенсий

Валерия Моргун
Основні тези
  • Средняя зарплата в Украине в июле 2025 года составляла 20 455,65 гривны.
  • Этот показатель влияет на исчисление пенсий, базируясь на действующем законодательстве, и годовой рост составил 17,9%.

В Украине изменился важный показатель. С его помощью рассчитывают пенсионные выплаты.

Что известно об изменениях по пенсиям?

Речь идет о средней зарплате, пишет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд.

26 августа 2025 года Пенсионным фондом Украины утвержден показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” учитывается для исчисления пенсии, за июль 2025 года",
– сообщили в ПФУ.

В июле 2025 года средняя заработная плата составляла 20 455,65 гривені. Это, как сообщил Пенсионный фонд, на 1 981,41 гривны меньше, чем в предыдущем месяце – июне (22 336,81 гривны).

Однако этот показатель остался выше прошлогоднего уровня. В июле 2024 года средняя зарплата была на уровне 17 346,90 гривен.

На что влияют эти изменения?

Эти цифры влияют на начисление взносов и сумму пенсионных выплат. Расчет пенсий базируется именно на этом показателе, однако также учитывает действующее законодательство.

Обратите внимание! Годовой рост тогда составил – 17,9%.

Как менялся этот показатель в течение года?

В начале текущего года средняя зарплата для расчета пенсии активно увеличивалась:

  1. в январе она была 18 660,32 гривны (+24,6%);
  2. в феврале – 18 589,38 гривны (+21,8%);
  3. в марте – 19 430,52 гривны (+25,9%);
  4. в апреле – 19 856,19 гривны;
  5. в мае - до 20 355,40 гривен;
  6. в в июне - до 22 336,81 гривны (+18,8%).

Заметьте! Июльское падение показателя стало первым с начала 2025 года.

Каких изменений ожидать относительно зарплаты в Украине?

  • Ожидается, что средняя зарплата в Украине в 2026 году составит несколько больше, чем 30 000 гривен.
  • В частности в 2027 году средняя зарплата в Украине может достичь 35 или 34 тысяч гривен.
  • Минимальная зарплата в Украине будет 8 688 гривен, а в 2027 году – 9 374 гривны.