На несколько тысяч гривен: изменился важный показатель для расчета пенсий
- Средняя зарплата в Украине в июле 2025 года составляла 20 455,65 гривны.
- Этот показатель влияет на исчисление пенсий, базируясь на действующем законодательстве, и годовой рост составил 17,9%.
В Украине изменился важный показатель. С его помощью рассчитывают пенсионные выплаты.
Что известно об изменениях по пенсиям?
Речь идет о средней зарплате, пишет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд.
26 августа 2025 года Пенсионным фондом Украины утвержден показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” учитывается для исчисления пенсии, за июль 2025 года",
– сообщили в ПФУ.
В июле 2025 года средняя заработная плата составляла 20 455,65 гривені. Это, как сообщил Пенсионный фонд, на 1 981,41 гривны меньше, чем в предыдущем месяце – июне (22 336,81 гривны).
Однако этот показатель остался выше прошлогоднего уровня. В июле 2024 года средняя зарплата была на уровне 17 346,90 гривен.
На что влияют эти изменения?
Эти цифры влияют на начисление взносов и сумму пенсионных выплат. Расчет пенсий базируется именно на этом показателе, однако также учитывает действующее законодательство.
Обратите внимание! Годовой рост тогда составил – 17,9%.
Как менялся этот показатель в течение года?
В начале текущего года средняя зарплата для расчета пенсии активно увеличивалась:
- в январе она была 18 660,32 гривны (+24,6%);
- в феврале – 18 589,38 гривны (+21,8%);
- в марте – 19 430,52 гривны (+25,9%);
- в апреле – 19 856,19 гривны;
- в мае - до 20 355,40 гривен;
- в в июне - до 22 336,81 гривны (+18,8%).
Заметьте! Июльское падение показателя стало первым с начала 2025 года.
Каких изменений ожидать относительно зарплаты в Украине?
- Ожидается, что средняя зарплата в Украине в 2026 году составит несколько больше, чем 30 000 гривен.
- В частности в 2027 году средняя зарплата в Украине может достичь 35 или 34 тысяч гривен.
- Минимальная зарплата в Украине будет 8 688 гривен, а в 2027 году – 9 374 гривны.