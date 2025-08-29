В Україні змінився важливий показник. За його допомогою розраховують пенсійні виплати.

Що відомо про зміни щодо пенсій?

Йдеться про середню зарплату, пише 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд.

26 серпня 2025 року Пенсійним фондом України затверджено показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” враховується для обчислення пенсії, за липень 2025 року",

– повідомили у ПФУ.

У липні 2025 року середня заробітна плата становила 20 455,65 гривні. Це, як повідомив Пенсійний фонд, на 1 981,41 гривні менше, ніж у попередньому місяці – червні (22 336,81 гривні).

Однак цей показник залишився вищим за торішній рівень. У липні 2024 року середня зарплата була на рівні 17 346,90 гривень.

На що впливають ці зміни? Ці цифри впливають на нарахування внесків та суму пенсійних виплат. Розрахунок пенсій базується саме на цьому показнику, однак також враховує чинне законодавство.

Зверніть увагу! Річне зростання тоді склало – 17,9%.

Як змінювався цей показник протягом року?

На початку поточного року середня зарплата для розрахунку пенсії активно збільшувалась:

у січні вона була 18 660,32 гривні (+24,6%); у лютому – 18 589,38 гривні (+21,8%); у березні – 19 430,52 гривні (+25,9%); у квітні – 19 856,19 гривні; у травні — до 20 355,40 гривень; у в червні — до 22 336,81 гривні (+18,8%).

Зауважте! Липневе падіння показника стало першим від початку 2025 року.

Яких змін очікувати щодо зарплати в Україні?