Показатели за газ надо передавать по-новому: популярный сервис больше не работает

С 2025 года для передачи показаний газовых счетчиков больше нельзя использовать сервис 104.ua. Теперь потребители должны выбирать другие способы, чтобы обеспечить корректное начисление за потребленный газ.

Как подать показания за газ

Ранее через сервис 104.ua можно было передать показатели газового счетчика, однако теперь его работу прекратили, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "Газ Правда".

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На сегодня подать показания можно следующими способами:

через личный кабинет "Газмереж" или локального оператора газораспределительных сетей;

с помощью сайта или чат-бота GASUA;

позвонив на горячую линию Нафтогаза или отправив SMS на номер 4647.

Когда подавать показания счетчика

Показания газовых счетчиков необходимо подавать с 1 по 5 число каждого месяца.

Это обязательно даже в случаях, когда вы не сожгли ни одного кубометра газа или вообще не проживаете в доме. В таких ситуациях следует передать предыдущие показания, чтобы объем потребления оставался нулевым.

Важно! Это позволит избежать начисления по общим квартирным показаниям, что может привести к завышенным суммам в платежках, и обеспечит правильный расчет по вашим счетчикам.