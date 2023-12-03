Чтобы не было долгов: когда и как подавать показатели счетчика газа

Важно уметь правильно снимать показатели счетчика. Для этого нужно записать число на счетчике, без учета значений красного цвета и цифр после запятой.

Как и когда представить показатели

Приводятся показатели счетчика ежемесячно с 1 по 5 число каждого месяца.

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Показатели счетчика газа можно представить следующим образом:

позвонить в контакт-центр регулятора;

передать через оператора ГРМ, который может физически прийти по вашему адресу;

на сайте обслуживающей вас компании;

через чат-бот поставщика.

На сегодня 98% потребителей в Украине обслуживает "Нафтогаз" как поставщик последней надежды, 2% занимают другие регуляторы.

Тарифы на газ в Украине.

Еще раньше о коммунальных платежах без изменений сообщал премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Кроме того, действие ПСО (возложение специальных обязанностей) продолжили. А это значит, что стоимость газа до 15 апреля 2024 не будет меняться.

Следовательно, тарифы на газ остаются прошлогодними:

Производящие тепло компании до 15 апреля 2024 года за тысячу кубометров будут платить 7 420 гривен.

Те организации, которые обеспечивают теплоснабжение бюджетных учреждений, должны платить 16390 гривен (с НДС).

Бытовые потребители будут платить 7,96 гривны за кубометр газа по НДС, если они являются клиентами "Нефтегаза".

Кроме того, что украинцы платят за использованное сырье, они должны оплачивать транспортировку.