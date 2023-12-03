Чтобы не было долгов: когда и как подавать показатели счетчика газа

3 декабря 2023, 13:30
Читати новину українською

Важно уметь правильно снимать показатели счетчика. Для этого нужно записать число на счетчике, без учета значений красного цвета и цифр после запятой.

Как и когда представить показатели

Приводятся показатели счетчика ежемесячно с 1 по 5 число каждого месяца.

Читайте также: Изменятся ли тарифы до конца года: увеличение цены ЖКУ для украинцев

Показатели счетчика газа можно представить следующим образом:

  • позвонить в контакт-центр регулятора;
  • передать через оператора ГРМ, который может физически прийти по вашему адресу;
  • на сайте обслуживающей вас компании;
  • через чат-бот поставщика.
Любопытно! На сегодня 98% потребителей в Украине обслуживает "Нафтогаз" как поставщик последней надежды, 2% занимают другие регуляторы.

Тарифы на газ в Украине.

Еще раньше о коммунальных платежах без изменений сообщал премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Кроме того, действие ПСО (возложение специальных обязанностей) продолжили. А это значит, что стоимость газа до 15 апреля 2024 не будет меняться.

Следовательно, тарифы на газ остаются прошлогодними:

  • Производящие тепло компании до 15 апреля 2024 года за тысячу кубометров будут платить 7 420 гривен.
  • Те организации, которые обеспечивают теплоснабжение бюджетных учреждений, должны платить 16390 гривен (с НДС).
  • Бытовые потребители будут платить 7,96 гривны за кубометр газа по НДС, если они являются клиентами "Нефтегаза".

Кроме того, что украинцы платят за использованное сырье, они должны оплачивать транспортировку.

 

Автор: Катерина Добровольська