Как подать показатели счетчика электроэнергии онлайн: подробная инструкция

Во времена цифровизации и значительного технологического процесса стало возможным подавать показатели счетчиков, не выходя из дома. Методов много: вы можете сделать это по телефону, онлайн или через SMS.

Как подать показатели онлайн

Украинцы могут подать показатели счетчика на сайте, по телефону, мессенджерам и SMS. Для фиксации данных в первую очередь нужно определить, кто является вашим регулятором по подаче электроэнергии. Эту информацию можно найти в интернете, по адресу, или посмотреть название компании на старых платежках.

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Показатели следует подавать до 1 числа следующего месяца. Если вы не успеете, вам начислят средний платеж, который может быть значительно больше количества потребленной вами электроэнергии. В случае неуплаты тарифа компания отключите вас от общей сети.

Способы подачи показателей онлайн

По телефону. Вы можете позвонить по номеру обслуживающей компании и сообщить показатели.

Вы можете позвонить по номеру обслуживающей компании и сообщить показатели. Онлайн. На сайте регулятора вы можете не только внести данные об актуальных показателях, но и посмотреть историю платежей.

На сайте регулятора вы можете не только внести данные об актуальных показателях, но и посмотреть историю платежей. Мессенджеры. У большинства энергокомпаний есть специальные боты в Viber и Telegram. Прямая ссылка на официальные сервисы есть на сайте обслуживающих компаний.

У большинства энергокомпаний есть специальные боты в Viber и Telegram. Прямая ссылка на официальные сервисы есть на сайте обслуживающих компаний. SMS. По короткому номеру вы можете отправить специальные показатели.

Тарифы на электроэнергию сейчас

Для подачи показов онлайн необходимо обязательно знать индивидуальный номер счета.

С июня тариф на электроэнергию составляет 2,64 гривны за киловатт-час. Среди украинцев это повлекло за собой массовые волнения, ведь такие реформы сделали сумму коммунальных платежей значительно выше.

Достоверно повышений не будет до окончания следующего отопительного сезона. Однако говорить, что увеличения тарифов не будет совсем – невозможно. Ведь энергетическая система Украины еще не восстановлена, а с осени эксперты прогнозируют новую волну масштабных обстрелов.