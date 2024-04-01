Осталось 4 дня: что обязательно надо сделать, чтобы не получить завышенную коммуналку

Потребителям важно ежемесячно предоставлять операторам показатели всех счетчиков, включая газовый, для точного вычисления платежей. Информацию за газ следует подавать в первые пять дней каждого месяца.

Когда передавать показания счетчика

Стоит помнить, что отдельно оплачивается также транспортировка газа по фиксированной ставке. Для корректного фиксирования показателей необходимо учитывать только цифры до запятой, игнорируя красные отметки и десятичные.

Читайте также Топливо по новым ценам, дешевле продукты и курс доллара: какие прогнозы на апрель

Передавать показатели нужно с 1 по 5 число каждого месяца.

Существует несколько способов представления данных со счетчика:

непосредственно оператору ГРМ (облгаз);

через веб-сайт или чат-бот облгаза;

обратившись в контакт-центр облгаза.

Какими будут тарифы на газ с 1 апреля

! Помните об обязательной периодической поверке счетчика каждые два года, заказав эту услугу у вашего поставщика, кроме жителей временно оккупированных территорий.

До конца отопительного периода, длящегося до середины апреля, тарифы на основные коммунальные услуги, включая стоимость газа, поставки горячей воды и отопления, останутся неизменными для граждан Украины.

Стоимость газа для пользователей услуг компании "Нафтогаз Украины" будет составлять 7,96 гривен за один кубический метр. Для других потребителей цена будет варьироваться от 7,70 до 9,90 гривен за кубический метр.