Чтобы не платить большую коммуналку: когда правильно подавать показания счетчика

Лица, которые не вовремя подают показатели счетчиков, рискуют получить неправильные суммы в платежках. Поэтому очень важно стабильно вносить показатели в соответствующие даты.

Как подать показания счетчиков света

Такие показатели нужно подавать до 4 числа ежемесячно. Сделать это можно следующими способами:

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через сайт ОСР (через личный кабинет);

позвонить в колл-центр ОСР;

через чат-бот (Viber, Telegram, Facebook Messenger);

другим способом, предусмотренным ОСР.

Как подать показатели за газ

Подавать показания счетчиков газа нужно с 1 по 5 число ежемесячно. Сделать это можно так:

передавать оператору ГРМ (облгазу);

на сайте или в чат-боте облгаза;

позвонить в контакт-центр облгаза.

Как подать данные со счетчика воды

Однако стоит помнить, что платить также нужно за доставку газа. Этот тариф является фиксированным и не зависит от объемов потребленного ресурса.

Подавать показатели нужно ежемесячно до 28 числа. Есть такие способы:

в личном кабинете;

на сайте;

с помощью Viber-бота;

по номеру контакт-центра (044) 202-0202;

с помощью Telegram-бота в приложении;

в Центрах коммунального сервиса (ЦКС) по телефону 247-40-40, а также в Центрах обслуживания потребителей Киевводоканала (ЦОЗ);

записать показатели в соответствующей графе платежного извещения при оплате в банковских учреждениях.

Какие тарифы на коммуналку в апреле

Тарифы на газ

Тарифы на газ в апреле, как и раньше, составят от 7,70 до 9,90 гривны за кубометр. Все зависит от тарифов конкретных Операторов ГРМ.

Тарифы на электроэнергию

Стоимость электроэнергии в апреле тоже не изменится и составит – 2,64 гривны за киловатт-час. Однако уже после отопительного сезона тариф на свет может вырасти, где-то до 6 гривен.

Тарифы на воду

Для поставщиков холодной воды могут вырасти тарифы. Если такое решение примут, то это будет происходить в два этапа: с 1 апреля и 1 июля.

Прогнозируется, что жители столицы могут платить за тариф на 34% больше – стоимость водоснабжения и водоотведения с нынешних 30,38 гривны за кубометр с НДС может вырасти до 40,77 гривны за кубометр с НДС.

А жители Днепра будут платить 37,61 гривны за кубометр с НДС,

В Виннице с апреля предлагают платить 35 гривен за кубометр с НДС.

Рост тарифов может коснуться следующих потребителей:

"Львовводоканал" – 9,73 гривны за кубометр с НДС;

"Ивано-Франковскводоэкотехпром" – 5,63 гривны за кубометр с НДС;

"Черновцыводоканал" – 10,87 гривны за кубометр с НДС;

"Дрогобычводоканал" – 15,54 гривны за кубометр с НДС.