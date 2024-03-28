Чтобы не платить большую коммуналку: когда правильно подавать показания счетчика

28 марта 2024, 17:53
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Лица, которые не вовремя подают показатели счетчиков, рискуют получить неправильные суммы в платежках. Поэтому очень важно стабильно вносить показатели в соответствующие даты.

Как подать показания счетчиков света

Такие показатели нужно подавать до 4 числа ежемесячно. Сделать это можно следующими способами:

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  • через сайт ОСР (через личный кабинет);
  • позвонить в колл-центр ОСР;
  • через чат-бот (Viber, Telegram, Facebook Messenger);
  • другим способом, предусмотренным ОСР.

Как подать показатели за газ

Подавать показания счетчиков газа нужно с 1 по 5 число ежемесячно. Сделать это можно так:

  • передавать оператору ГРМ (облгазу);
  • на сайте или в чат-боте облгаза;
  • позвонить в контакт-центр облгаза.
Напомним! Однако стоит помнить, что платить также нужно за доставку газа. Этот тариф является фиксированным и не зависит от объемов потребленного ресурса.

Как подать данные со счетчика воды

Подавать показатели нужно ежемесячно до 28 числа. Есть такие способы:

  • в личном кабинете;
  • на сайте;
  • с помощью Viber-бота;
  • по номеру контакт-центра (044) 202-0202;
  • с помощью Telegram-бота в приложении;
  • в Центрах коммунального сервиса (ЦКС) по телефону 247-40-40, а также в Центрах обслуживания потребителей Киевводоканала (ЦОЗ);
  • записать показатели в соответствующей графе платежного извещения при оплате в банковских учреждениях.

Какие тарифы на коммуналку в апреле

  • Тарифы на газ

Тарифы на газ в апреле, как и раньше, составят от 7,70 до 9,90 гривны за кубометр. Все зависит от тарифов конкретных Операторов ГРМ.

  • Тарифы на электроэнергию

Стоимость электроэнергии в апреле тоже не изменится и составит – 2,64 гривны за киловатт-час. Однако уже после отопительного сезона тариф на свет может вырасти, где-то до 6 гривен.

  • Тарифы на воду

Для поставщиков холодной воды могут вырасти тарифы. Если такое решение примут, то это будет происходить в два этапа: с 1 апреля и 1 июля.

  • Прогнозируется, что жители столицы могут платить за тариф на 34% больше – стоимость водоснабжения и водоотведения с нынешних 30,38 гривны за кубометр с НДС может вырасти до 40,77 гривны за кубометр с НДС.
  • А жители Днепра будут платить 37,61 гривны за кубометр с НДС,
  • В Виннице с апреля предлагают платить 35 гривен за кубометр с НДС.

Рост тарифов может коснуться следующих потребителей:

  • "Львовводоканал" – 9,73 гривны за кубометр с НДС;
  • "Ивано-Франковскводоэкотехпром" – 5,63 гривны за кубометр с НДС;
  • "Черновцыводоканал" – 10,87 гривны за кубометр с НДС;
  • "Дрогобычводоканал" – 15,54 гривны за кубометр с НДС.
Заметьте! Приведенные выше цены только для водоканалов, которые поставляют и отводят воду в областных центрах. Все актуальные тарифы на воду можно найти по этой ссылке. Они указаны без НДС поэтому их надо умножать на 1,2.

 

 

 

Автор: Тетяна Стельмах