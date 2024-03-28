Чтобы не платить большую коммуналку: когда правильно подавать показания счетчика
Лица, которые не вовремя подают показатели счетчиков, рискуют получить неправильные суммы в платежках. Поэтому очень важно стабильно вносить показатели в соответствующие даты.
Как подать показания счетчиков света
Такие показатели нужно подавать до 4 числа ежемесячно. Сделать это можно следующими способами:
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- через сайт ОСР (через личный кабинет);
- позвонить в колл-центр ОСР;
- через чат-бот (Viber, Telegram, Facebook Messenger);
- другим способом, предусмотренным ОСР.
Как подать показатели за газ
Подавать показания счетчиков газа нужно с 1 по 5 число ежемесячно. Сделать это можно так:
- передавать оператору ГРМ (облгазу);
- на сайте или в чат-боте облгаза;
- позвонить в контакт-центр облгаза.
Как подать данные со счетчика воды
Подавать показатели нужно ежемесячно до 28 числа. Есть такие способы:
- в личном кабинете;
- на сайте;
- с помощью Viber-бота;
- по номеру контакт-центра (044) 202-0202;
- с помощью Telegram-бота в приложении;
- в Центрах коммунального сервиса (ЦКС) по телефону 247-40-40, а также в Центрах обслуживания потребителей Киевводоканала (ЦОЗ);
- записать показатели в соответствующей графе платежного извещения при оплате в банковских учреждениях.
Какие тарифы на коммуналку в апреле
- Тарифы на газ
Тарифы на газ в апреле, как и раньше, составят от 7,70 до 9,90 гривны за кубометр. Все зависит от тарифов конкретных Операторов ГРМ.
- Тарифы на электроэнергию
Стоимость электроэнергии в апреле тоже не изменится и составит – 2,64 гривны за киловатт-час. Однако уже после отопительного сезона тариф на свет может вырасти, где-то до 6 гривен.
- Тарифы на воду
Для поставщиков холодной воды могут вырасти тарифы. Если такое решение примут, то это будет происходить в два этапа: с 1 апреля и 1 июля.
- Прогнозируется, что жители столицы могут платить за тариф на 34% больше – стоимость водоснабжения и водоотведения с нынешних 30,38 гривны за кубометр с НДС может вырасти до 40,77 гривны за кубометр с НДС.
- А жители Днепра будут платить 37,61 гривны за кубометр с НДС,
- В Виннице с апреля предлагают платить 35 гривен за кубометр с НДС.
Рост тарифов может коснуться следующих потребителей:
- "Львовводоканал" – 9,73 гривны за кубометр с НДС;
- "Ивано-Франковскводоэкотехпром" – 5,63 гривны за кубометр с НДС;
- "Черновцыводоканал" – 10,87 гривны за кубометр с НДС;
- "Дрогобычводоканал" – 15,54 гривны за кубометр с НДС.