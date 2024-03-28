Як подати показники лічильників світла
Такі показники потрібно подавати до 4 числа щомісяця. Зробити це можна у наступні способи:
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- через сайт ОСР (через особистий кабінет);
- зателефонувати до кол-центру ОСР;
- через чат-бот (Viber, Telegram, Facebook Messenger);
- іншим способом, передбаченим ОСР.
Як подати показники за газ
Подавати показники лічильників газу потрібно з 1 по 5 число щомісяця. Зробити це можна так:
- передавати оператору ГРМ (облгазу);
- на сайті або у чат-боті облгазу;
- зателефонувати в контакт-центр облгазу.
Як подати дані з лічильника води
Подавати показники потрібно щомісяця до 28 числа. Є такі способи:
- в особистому кабінеті;
- на сайті;
- за допомогою Viber-бота;
- за номером контакт-центру (044) 202-0202;
- за допомогою Telegram-бота у додатку;
- у Центрах комунального сервісу (ЦКС) за номером 247-40-40, а також у Центрах обслуговування споживачів Київводоканалу (ЦГЗ);
- записати показники у відповідній графі платіжного сповіщення під час оплати у банківських установах.
Які тарифи на комуналку у квітні
- Тарифи на газ
Тарифи на газ у квітні, як і раніше, становитимуть від 7,70 до 9,90 гривні за кубометр. Все залежить від тарифів конкретних Операторів ГРМ.
- Тарифи на електроенергію
Вартість електроенергії у квітні теж не зміниться і складатиме – 2,64 гривні за кіловат-годину. Проте вже після опалювального сезону тариф на світло може зрости, десь до 6 гривень.
- Тарифи на воду
Для постачальників холодної води можуть зрости тарифи. Якщо таке рішення приймуть, то це відбуватиметься у два етапи: з 1 квітня та 1 липня.
- Прогнозується, що мешканці столиці можуть платити за тариф на 34% більше – вартість водопостачання та водовідведення з нинішніх 30,38 гривні за кубометр з ПДВ може зрости до 40,77 гривні за кубометр з ПДВ.
- А жителі Дніпра платитимуть 37,61 гривні за кубометр з ПДВ,
- У Вінниці з квітня пропонують платити 35 гривень за кубометр з ПДВ.
Зростання тарифів може торкнутися наступних споживачів:
- "Львівводоканал" – 9,73 гривні за кубометр з ПДВ;
- "Івано-Франківськводоекотехпром" – 5,63 гривні за кубометр з ПДВ;
- "Чернівціводоканал" – 10,87 гривні за кубометр з ПДВ;
- "Дрогобичводоканал" – 15,54 гривні за кубометр з ПДВ.