Як подати показники лічильників світла

Такі показники потрібно подавати до 4 числа щомісяця. Зробити це можна у наступні способи:

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через сайт ОСР (через особистий кабінет);

зателефонувати до кол-центру ОСР;

через чат-бот (Viber, Telegram, Facebook Messenger);

іншим способом, передбаченим ОСР.

Як подати показники за газ

Подавати показники лічильників газу потрібно з 1 по 5 число щомісяця. Зробити це можна так:

передавати оператору ГРМ (облгазу);

на сайті або у чат-боті облгазу;

зателефонувати в контакт-центр облгазу.

Нагадаємо! Проте варто пам'ятати, що платити також потрібно за доставку газу. Цей тариф є фіксованим і не залежить від обсягів спожитого ресурсу.

Як подати дані з лічильника води

Подавати показники потрібно щомісяця до 28 числа. Є такі способи:

в особистому кабінеті;

на сайті;

за допомогою Viber-бота;

за номером контакт-центру (044) 202-0202;

за допомогою Telegram-бота у додатку;

у Центрах комунального сервісу (ЦКС) за номером 247-40-40, а також у Центрах обслуговування споживачів Київводоканалу (ЦГЗ);

записати показники у відповідній графі платіжного сповіщення під час оплати у банківських установах.

Які тарифи на комуналку у квітні

Тарифи на газ

Тарифи на газ у квітні, як і раніше, становитимуть від 7,70 до 9,90 гривні за кубометр. Все залежить від тарифів конкретних Операторів ГРМ.

Тарифи на електроенергію

Вартість електроенергії у квітні теж не зміниться і складатиме – 2,64 гривні за кіловат-годину. Проте вже після опалювального сезону тариф на світло може зрости, десь до 6 гривень.

Тарифи на воду

Для постачальників холодної води можуть зрости тарифи. Якщо таке рішення приймуть, то це відбуватиметься у два етапи: з 1 квітня та 1 липня.

Прогнозується, що мешканці столиці можуть платити за тариф на 34% більше – вартість водопостачання та водовідведення з нинішніх 30,38 гривні за кубометр з ПДВ може зрости до 40,77 гривні за кубометр з ПДВ.

А жителі Дніпра платитимуть 37,61 гривні за кубометр з ПДВ,

У Вінниці з квітня пропонують платити 35 гривень за кубометр з ПДВ.

Зростання тарифів може торкнутися наступних споживачів:

"Львівводоканал" – 9,73 гривні за кубометр з ПДВ;

"Івано-Франківськводоекотехпром" – 5,63 гривні за кубометр з ПДВ;

"Чернівціводоканал" – 10,87 гривні за кубометр з ПДВ;

"Дрогобичводоканал" – 15,54 гривні за кубометр з ПДВ.

Зауважте! Наведені вище ціни лише для водоканалів, які постачають та відводять воду в обласних центрах. Усі актуальні тарифи на воду можна знайти за цим посиланням. Вони вказані без ПДВ тому їх треба множити на 1,2.