Осталось 10 дней: украинцы должны передать показатели счетчиков света
Ежемесячно украинцы должны присылать данные со счетчиков коммунальных услуг своим поставщикам. Скоро подойдет конечный срок подачи показателей электроэнергии.
Как подать показатели света
В настоящее время существует множество способов передать показатели счетчика электроэнергии, не выходя из дома. Обычно эта процедура занимает не более 5 минут в месяц и не требует особого труда.
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Чтобы зафиксировать показатели счетчика, нужно передать их регулятору до 1 числа в следующем месяце. То есть показатели за ноябрь нужно успеть подать за 10 следующих дней.Заметьте! Если вы не знаете, какая компания вас обслуживает, вы можете поискать информацию об этом в интернете или посмотреть название на старых платежках.
К слову, показатели счетчика света – это число, без учета нулей в начале и цифр после запятой.
Способы передачи показателей
Для передачи показателей счетчика нужно знать свой индивидуальный номер счета. Зафиксировать данные можно следующими способами:
- позвонить на номер обслуживающей вас компании;
- внести показатели на сайте поставщика;
- через боты в Viber и Telegram;
- отправить SMS по короткому номеру, указанному на сайте компании.
Если лицо не успеет вовремя подать показатели счетчика, ему начислят средний платеж, что может быть значительно больше действительного количества потребленной электроэнергии. В случае неуплаты тарифа клиента отключат от сети.Напомним! В настоящее время тариф на свет в Украине составляет 2,64 гривны за киловатт-час.