Успеть до конца ноября: когда нужно подавать показатели счетчика воды

20 ноября 2023, 16:56
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Каждый месяц нужно подавать показатели счетчиков воды для своего поставщика. Если это не делать вовремя, в платежках можно получить неправильные суммы.

Когда подавать показатели счетчиков воды

Показатели счетчиков воды нужно подавать ежемесячно до 28 числа. Сделать это можно через следующие способы:

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  • в личном кабинете;
  • на сайте;
  • с помощью Viber-бота;
  • по номеру контакт-центра (044) 202-0202;
  • с помощью Telegram-бота в приложении;
  • в Центрах коммунального сервиса (ЦКС) по номеру 247-40-40, а также в Центрах обслуживания потребителей Киевводоканала (ЦОС);
  • записать показатели в соответствующей графе платежного извещения при оплате в банковских учреждениях.

Какой тариф на воду

Стоимость централизованного водоснабжения и водоотвода отличается в каждой области, ведь единственного поставщика ресурса в Украине нет.

Как сэкономить на воде

Эксперт из ЖКХ Кристина Ненно дала для 24 Канала несколько советов, как можно уменьшить платежку за воду. Среди них:

  • правильную машинку следует загружать полностью, чтобы сэкономить электроэнергию;
  • плотно закрывайте все краны дома;
  • проверьте исправность сантехники, чтобы и не протекала и вы не потеряли воду просто так;
  • сократите время приема душа и ванны хотя бы на несколько минут;
  • экономьте воду, когда используете ее в обиходе, например при мытье посуды;
  • установите краны с распылителем, которые используют гораздо меньше воды;
  • по возможности, покупайте экономичную сантехнику, к примеру, унитаз с двумя режимами слива.

 

 

Автор: Тетяна Стельмах