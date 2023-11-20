Успеть до конца ноября: когда нужно подавать показатели счетчика воды
20 ноября 2023, 16:56Читати новину українською
Каждый месяц нужно подавать показатели счетчиков воды для своего поставщика. Если это не делать вовремя, в платежках можно получить неправильные суммы.
Когда подавать показатели счетчиков воды
Показатели счетчиков воды нужно подавать ежемесячно до 28 числа. Сделать это можно через следующие способы:
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- в личном кабинете;
- на сайте;
- с помощью Viber-бота;
- по номеру контакт-центра (044) 202-0202;
- с помощью Telegram-бота в приложении;
- в Центрах коммунального сервиса (ЦКС) по номеру 247-40-40, а также в Центрах обслуживания потребителей Киевводоканала (ЦОС);
- записать показатели в соответствующей графе платежного извещения при оплате в банковских учреждениях.
Какой тариф на воду
Стоимость централизованного водоснабжения и водоотвода отличается в каждой области, ведь единственного поставщика ресурса в Украине нет.
Как сэкономить на воде
Эксперт из ЖКХ Кристина Ненно дала для 24 Канала несколько советов, как можно уменьшить платежку за воду. Среди них:
- правильную машинку следует загружать полностью, чтобы сэкономить электроэнергию;
- плотно закрывайте все краны дома;
- проверьте исправность сантехники, чтобы и не протекала и вы не потеряли воду просто так;
- сократите время приема душа и ванны хотя бы на несколько минут;
- экономьте воду, когда используете ее в обиходе, например при мытье посуды;
- установите краны с распылителем, которые используют гораздо меньше воды;
- по возможности, покупайте экономичную сантехнику, к примеру, унитаз с двумя режимами слива.