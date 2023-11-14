Успеть до 30 ноября: какие показатели нужно подать в ближайшее время

Украинцам до 30 ноября нужно успеть подать показатели узлов распределительного учета воды и тепла (квартирных счетчиков). Регулятор попросил не откладывать этот вопрос до конца месяца.

Какие показатели нужно передать

До 30 ноября продлится процесс передачи показателей квартирных счетчиков воды и тепловой энергии. Во избежание перегрузки системы и телефонных линий украинцев попросили не откладывать представление информации на последний день месяца.

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Сервисные центры ЦКС принимают обращения по вопросам:

распределительного учета воды и тепла (квартирных счетчиков) в связи с установкой на учет, заменой, поверкой, корректировкой по фактическим показаниям;

сверки начислений и оплат за определенный промежуток времени, осуществление перерасчета;

актуализации информации о владельце лицевого счета и заключении договоров о предоставлении жилищно-коммунальных услуг;

выдачи справок о состоянии задолженности и заключение договоров о реструктуризации задолженности за жилищно-коммунальные услуги;

помощи с регистрацией в личном кабинете на сайте ЦКС, предоставление консультаций по способам оплаты за услуги.

Если лицо не пользуется услугами воды и тепла, ему все равно следует передать показатели счетчика. В таком случае показания передаются те же, что предоставлялись в прошлый раз.

Как передать показатели

Для передачи показателей счетчика можно использовать один из следующих способов: