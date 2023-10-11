Как правильно подавать и снимать показатели газового счетчика

От правильности представленных вами показателей зависит размер платежей в конце месяца. Более того, если инспектор обнаружит фальсификацию данных, вы получите штраф.

Куда подавать показатели газа

Первоначально нужно определить, кто именно ваш регулятор. Узнать это можно онлайн или же на старых платежках. На данный момент компания "Нафтогаз" выступает поставщиком последней надежды и занимает 98% рынка.

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В "Нафтогаз" вы можете подать показатели несколькими способами:

Через звонок

Позвоните в контакт-центр по одному из номеров, укажите личный счет, адрес и назовите ваши показатели:

066-300-2-888;

093-300-2-888;

098-300-2-888.

Через SMS

Отправьте сообщение по короткому номеру 4647. Ваше SMS должно выглядеть так "XXXXXXXXX_YYYYY", где X – номер лицевого счета, Y – расход газа.

Онлайн

Пройдите авторизацию в личном кабинете "Нафтогаза". Там можно не только фиксировать данные счетчика, но и просматривать историю платежей.

Если ваш адрес обслуживается регулятором "Газсети", вы можете подать показания следующим образом:

в личном кабинете на сайте поставщика;

через звонок по одному из номеров 056-747-76-35 или 057-708-01-87.

Как снимать показания счетчика

Чтобы снять корректные показания счетчика, зафиксируйте значение без нулей, до запятой и без цифр красным цветом. У вас должно получиться пятизначное число. Подавать показания необходимо с 1 по 5 число следующего месяца.

Даже если вы не проживаете по адресу, где прописаны, фиксировать данные счетчика нужно в любом случае. Иначе будет начисляться средний платеж, а затем за неуплату произойдет отключение газа.