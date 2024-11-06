Без резких движений: выгодно ли покупать евро сейчас

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, НБУ контролирует валютный рынок Украины, не допуская значительных колебаний. Однако, есть внешние обстоятельства, которые могут повлиять на ситуацию. В частности, победа Трампа.

Как победа Трампа может повлиять на курс евро

Экономист Андрей Шевчишин в комментарии 24 Каналу отметил, что политика Трампа может сильно повлиять на курс евро. Так произойдет из-за обещанного ограничения экспорта товаров из Азии и Европы в США.

Читайте также Падение евро и укрепление доллара: что происходит с валютами после победы Трампа

Трамп планирует развивать внутреннее американское производство. В частности, через введение новых таможенных ограничений для иностранных товаров. Такие действия Трампа, по словам Шевчишина, могут стать весомым вызовом для европейской экономики.

Напомним! Трамп может настоять на том, что на НАТО будет выделяться 2% ВВП страны.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик Европа, с другой стороны, это главный экономический партнер Украины. Поэтому курс евро будет влиять и на нас. Если евро будет падать против доллара, соответственно и гривна будет снижаться для того, чтобы поддерживать конкурентную способность наших товаров на европейском рынке.

Шевчишин также настаивает на том, что политика Трампа может стать причиной общего роста мировой инфляции. А это, свою очередь, будет создавать дополнительное давление внутри Украины.

Обратите внимание! Издание Reuters публиковало прогноз, согласно которому доллар может вырасти, а вот евро упасть в среднем на 10%.

Стоит ли покупать евро сейчас

Часть украинцев сохраняет свои отложения в валюте. В частности и в евро. Экономист Даниил Монин рассказал 24 Каналу, что этот метод для создания сбережений не является надежным.

Даниил Монин Эксперт Украинского института будущего Если евро нужны для оплаты или поездки в Европу – то покупать. А для сбережений выбирать евро я не рекомендую.

Монин отмечает, что, по его мнению, американская экономика перспективнее европейской. Соответственно, стоит обратить внимание именно на доллар.

Какой курс евро будет в ноябре

Банкир Тарас Лесовой в комментарии 24 Канала отметил, что решающим для курса валют в ноябре, будет объем макрофинансовой помощи, что должна получить Украина в этот период.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Наступит время наверстать, чтобы не возникло дополнительных сложностей с покрытием расходов бюджета.

По мнению Лесового коридор колебаний евро в течение ноября будет такой: