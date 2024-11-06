Какую валюту стоит сейчас приобрести

На фоне новостей о победе Дональда Трампа наблюдается падение курса евро к доллару, сообщает Bloomberg. Однако как рассказывает экономист Илья Несходовский для 24 Канала, когда происходит определенное событие, никогда не стоит ориентироваться на тенденции, которые происходят в течение даже целого дня, потому что они эмоциональны.

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Напоминаем! После подсчета голосов на выборах США Дональд Трамп получил голоса не менее 277 выборщиков в большинстве штатов, тогда как кандидат от Демократической партии Камала Харрис – 224 голоса.

Как объясняет эксперт, пока известны результаты выборов, но, по факту, вступление в полномочия для Трампа состоится только в январе следующего года.

Илья Несходовский Руководитель аналитического направления сети "АНТС" Поэтому говорить о том, что каким-то образом, изменится политика – не соответствует действительности. Потому что, другими словами, политика США будет такая же, как минимум на ближайшее время, то есть какие-то радикальные вещи не меняются.

Несходовский добавляет, что вместе с тем, сейчас можно говорить об определенных тенденциях, ведь политика Трампа однозначно будет иной.

Исходя из его первого срока и того, какие решения были приняты, США будут активно менять независимость от поставки внешних ресурсов. И в этом ключе, конечно, это будет формировать укрепление доллара, то, что мы сейчас наблюдаем, по отношению к другим валютам, в частности евро,

– говорит эксперт.

Как советует экономист Даниил Монин в комментарии 24 Каналу, в целом в долгосрочном хранении сейчас рекомендуются сбережения именно в долларах США, чем евро.