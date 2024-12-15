Какой сейчас курс доллара к евро
Средний курс в украинских банках сейчас составляет – 1,038 долларов за евро, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Минфин".
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Обратите внимание! Представленные данные, это информация по состоянию на 13 декабря 2024 года.
При этом, средний курс в обменниках зафиксирован на уровне – 1,051 долларов за евро. При конвертировании евро в доллары через платежные системы, это значение таково:
- курс Visa – 1,046 долларов за евро;
- курс Mastercard – 1,046 долларов за евро.
13 декабря на межбанке курс был установлен на уровне 1,046 долларов за евро
Обратите внимание! По состоянию на 13 декабря, НБУ зафиксировал такое значение курса – 1,049 долларов за евро.
Какую сумму придется потратить на покупку 1000 долларов
- чтобы приобрести 1000 долларов в банке, нужно будет потратить ориентировочно 963,22 евро;
- для того, чтобы осуществить обмен в обменнике, за 1000 долларов нужно будет отдать уже 951,73 евро.