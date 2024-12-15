Який зараз курс долара до євро

Середній курс в українських банках зараз складає – 1,038 доларів за євро, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Мінфін".

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Зверніть увагу! Подані дані, це інформація станом на 13 грудня 2024 року.

При цьому, середній курс в обмінниках зафіксовано на рівні – 1,051 доларів за євро. При конвертуванні євро у долари через платіжні системи, це значення таке:

курс Visa – 1,046 доларів за євро;

курс Mastercard – 1,046 доларів за євро.

13 грудня на міжбанку курс було встановлено на рівні 1,046 доларів за євро

Зауважте! Станом на 13 грудня, НБУ зафіксував таке значення курсу – 1,049 доларів за євро.

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