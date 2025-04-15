Болгария заявила об отказе продавать Украине энергоблоки для ХАЭС: что говорят в Минэнерго

Болгария во вторник, 15 апреля, сообщила, что не будет продавать Украине энергоблоки для Хмельницкой АЭС. В украинском Минэнерго отреагировали на это заявление.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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Как отреагировали в Минэнерго на заявление Болгарии о реакторах

В Министерстве энергетики Украины говорят, что официально правительство Болгарии об отказе продажи реакторов украинской стороне ничего не сообщал.

Поэтому в ведомстве говорят, что "любые комментарии являются преждевременными" по этому вопросу.

Украина заинтересована в приобретении оборудования для достройки двух энергоблоков Хмельницкой АЭС в соответствии с решением Верховной Рады. Достройка Хмельницкой АЭС – важный проект для энергетической безопасности Украины. Мы убеждены, что соглашение о покупке оборудования является взаимовыгодным для обеих стран,

– сообщили в Минэнерго.

Напомним, что речь идет о продаже двух реакторов российского производства, переговоры по которым Украина и Болгария ведут еще с 2023 года.

Об отказе продавать их сообщил вице-премьер-министр Болгарии Атанас Зафиров. Он заявил, что эти реакторы являются стратегическим болгарским активом и важными для энергетической независимости.