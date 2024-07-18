Покупка долларов в банке: нужен ли паспорт

Многих украинцев интересует вопрос, нужно ли брать с собой документы для покупки валюты в банке. Ведь в условиях военного положения немало правил относительно покупки валюты пересматривались.

Нужен ли паспорт для покупки доллара

Для покупки или продажи валюты в эквиваленте до 399 999 гривен документы не нужны. В случае, если сумма валютной операции превышает 400 000 гривен в эквиваленте, необходимо предоставить документ, подтверждающий личность, и РНОКПП.

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Дополнительные подтверждающие документы могут понадобиться для операций со значительными суммами. Также купить валюту в кассе банка можно без ограничений на сегодня. Это будет происходить в порядке живой очереди и при условии наличия валюты в кассе отделения.

Лимит покупки наличной валюты за безналичные средства в 2024 году

Национальный банк Украины уточнил норму относительно лимита на покупку наличной валюты за безналичные средства в гривне, установив его на уровне 100 тысяч гривен в день, что соответствует действующему лимиту на выдачу наличных.

Это уточнение касается только безналичных средств.

Кроме того, НБУ разрешил физическим лицам возвращать социальные выплаты, полученные в иностранном государстве.