18 февраля, 10:50
Польский злотый остановился на своем максимуме: где выгодно покупать валюту сегодня
На последней неделе польский злотый демонстрирует уверенный рост, достигнув самого высокого уровня с начала года. Какой курс злотого предлагают банки и обменники сегодня, читайте дальше.
Официальный курс злотого в Украине
По состоянию на утро 18 февраля официальный курс злотого в Украине установлен на уровне 10,46 гривны (без изменений против 17 февраля), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Курс злотого в банках и обменниках.
- Согласно данным, передает 24 Канал со ссылкой "Минфин", покупка злотого в банках составляет в среднем 10,05 гривны (без изменений) и продажа – 10,70 гривны (без изменений).
- В то же время обменники покупают злотые по 10,40 гривны (без изменений), а продают – уже по 10,50 гривны (без изменений).
Сколько стоят 100 злотых сегодня
- Сегодня цена 100 польских злотых по официальному курсу в Украине составляет 1 046 гривен. Однако, при покупке в банках или обменниках, сумма будет несколько выше – около 1 050 гривен в обменниках и 1 070 гривен в банках.
- В то же время обменивать злотые на гривны сейчас выгоднее в обменниках, чем в банках: за 100 злотых в обменниках можно получить 1 040 гривен, тогда как на межбанке эта сумма составит лишь 1 005 гривен.
Впрочем, окончательная стоимость валюты будет зависеть от финансового учреждения, в котором вы проводите валютную операцию.