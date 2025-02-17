Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,62 гривны. То есть цена валюты упала на 17 копеек против 14 февраля. Официальный курс евро взамен составляет 43,59. То есть цена выросла на 16 копеек.

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По состоянию на 18 февраля курс НБУ будет такой:

доллар – 41,55 гривны,

евро – 43,51 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 17 февраля курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,40 гривны , продажа – по 42 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41,75 гривны , продажа – по 41,75 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – 41 гривна, продажа – 41,82 гривны.

По сколько будет доллар на этой неделе

Как рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, с 17 по 23 февраля курс доллара максимально может достичь на наличном и на межбанке более 42 гривен. В то же время НБУ будет реагировать на любые резкие изменения курса.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Нацбанк, по-прежнему, будет проводить весьма эффективную политику и держать валютный рынок "под наблюдением", что фактически нивелирует любые признаки "воспаления".

Лесовой добавляет, что спрос и предложение останутся уравновешенными, а затем, ожидается, что курсовые изменения будут несущественными.

Заметьте! На межбанке доллар может достичь диапазона 41,80 – 42,20 гривны за доллар, а на наличном рынке – 41,80 – 42,30 гривны за доллар.