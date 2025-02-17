Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,62 гривні. Тобто ціна валюти впала на 17 копійок проти 14 лютого. Офіційний курс євро натомість становить 43,59. Тобто ціна виросла на 16 копійок.

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Станом на 18 лютого курс НБУ буде такий:

долар – 41,55 гривні,

євро – 43,51 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 17 лютого курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41,40 гривні , продаж – по 42 гривні ,

, продаж – , на чорному ринку: купівля – 41,75 гривні , продаж – по 41,75 гривні ,

, продаж – , в обмінниках: купівля – 41 гривня, продаж – 41,82 гривні.

По скільки буде долар цього тижня

Як розповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, з 17 по 23 лютого курс долара максимально може сягнути на готівковому та на міжбанку понад 42 гривні. Водночас НБУ реагуватиме на будь-які різкі зміни курсу.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Нацбанк, як і раніше, проводитиме вельми ефективну політику та триматиме валютний ринок "під наглядом", що фактично нівелює будь-які ознаки "запалення".

Лєсовий додає, що попит і пропозиція залишаться врівноваженими, а відтак, очікується, що курсові зміни будуть несуттєвими.

Зауважте! На міжбанку долар може сягнути діапазону 41,80 – 42,20 гривні за долар, а на готівковому ринку – 41,80 – 42,30 гривні за долар.