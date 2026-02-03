"Есть, что предложить партнерам": Украина пересмотрит разрешения на добычу ископаемых

В Украине усиливают контроль над добычей критических минералов. Правительство начало проверку так называемых спящих и проблемных специальных разрешений на добычу стратегических полезных ископаемых и нефтегазоносные недра.

Почему проверяют разрешения на полезные ископаемые?

Об этом рассказала премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает 24 Канал со ссылкой на ее сообщение в соцсетях.

По ее словам, Министерство экономики и Госгеонедра уже проанализировали лицензии на полезные ископаемые, которые действуют сейчас. Добыча по многим из них или не проводится вообще, или же проводится со значительными нарушениями программы работ.

Нарушения зафиксировали:

по 29 разрешениям на добычу полезных ископаемых;

по 10 лицензиям на нефтегазоносные недра.

При этом половину из этих лицензий выдали еще более 10 лет назад. Поэтому планируются новые решения по этим разрешениям.

Юлия Свириденко Премьер-министр Украины Мы имеем, что предложить странам-партнерам и должны эффективно распоряжаться нашими недрами.

Премьер добавила, что Украина также синхронизирует свои санкции с решениями Великобритании, в частности в отношении олигарха Дмитрия Фирташа. Это даст правовое основание, чтобы аннулировать сразу три специальные разрешения на добычу ископаемых в двух регионах:

в Днепропетровской области;

в Житомирской области.

Санкции также применяют к компании "Тибериус Плюс", которую попытались использовать, чтобы вывести специальное разрешение на Малышевское месторождение из-под ограничений.

Украинские недра должны работать эффективно в руках порядочного бизнеса на экономику Украины, ее безопасность и для интеграции нашей страны в цепи поставок наших стратегических стран-партнеров,

– отметила премьер-министр.

Стратегические активы планируют передать новым инвесторам через аукционы.

Заметьте! В апреле 2025 года Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых. В рамках этого соглашения был создан Американо-украинский инвестиционный фонд восстановления. Этот фонд призван привлекать средства обеих стран для инвестиций в стратегические месторождения.

Кому планируют передать месторождения?

Ранее New York Times сообщало, что Украина планирует предоставить право на разработку крупного государственного месторождения лития консорциуму американских инвесторов. В его состав входит известный миллиардер и давний друг президента США Дональда Трампа Рональд С. Лаудер.

Трамп и Лаудер знают друг друга еще с университетских времен;

К тому же энергетическая фирма TechMet, которая является еще одним инвестором в этом консорциуме, была создана во время первого президентского срока Трампа.

Месторождение якобы будут разрабатывать по соглашению о разделе продукции. Договоренности предусматривают, что инвесторы будут добывать полезные ископаемые в обмен на передачу части Украине.

Важно! По информации издания, речь идет об инвестициях в литиевое месторождение "Добра" в Кировоградской области. Оно считается одним из крупнейших в стране по запасам лития.

