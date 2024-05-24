Гонтарева заявила, что Украина потеряла 200 миллиардов из-за политики НБУ

После начала полномасштабной войны, экономика Украины оказалась в затруднительном положении. Регулятор осуществил массу реформ для урегулирования ситуации.

Почему потеряны средства

По мнению Гонтаревой, Минфин и НБУ недополучили 200 миллиардов гривен. На это повлияли монетарная и валютная политика регулятора.

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Валерия Гонтарева Бывшая глава Национального банка Украины Да, девальвация началась, но вы опоздали, так же и со снижением процентной ставки. Опоздание – это реальные расходы для страны. Я думаю, что если мы рассчитываем все эти задержки, то неправильная политика НБУ привела к тому, что Министерство финансов и вся страна потеряла около 200 миллиардов гривен.

Гонтарева называет главной ошибкой НБУ то, что он в течение долгого времени не девальвировал официальный курс гривны. Более того, регулятор продолжал его удерживать после роста доллара с 29,25 до 36,6 гривны, без внедрения либерализации.

Именно такие решения Гонтарева называет причиной значительной разницы между номинальным и реальным курсом. По оценке экс-главы НБУ, гривна была переоценена на ориентировочно 20%.

Каким должен быть курс доллара

Бывшая глава НБУ считает, что курс сейчас должен был бы достичь 42 гривен, однако НБУ его сдерживает. Гонтарева отмечает ненужность этих действий. Она говорит, что слабая гривна могла бы помочь заработать экспортерам.

Когда в середине 2022 года повысили ставку – это было правильно. Но, надо было сразу начинать валютную либерализацию рынка, и отпускать курс,

– отмечает Гонтарева.

Экс-глава НБУ отмечает, что регулятор должен был бы управлять курсом гибче. Большие резервы, по ее словам, только вредят, ведь они дают повод международным партнерам отказаться от дополнительной помощи для Украины.