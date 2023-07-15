Польша потребует от ЕС запрета на поставку из Украины замороженных малин и клубники. Письмо на этот счет за подписью министра развития и технологий в ближайшее время передадут Европейской комиссии.

Польша будет просить еврокомиссара по торговле Валдиса Домбровскиса запретить импорт замороженной малины и клубники из Украины. Польские фермеры не могут конкурировать с украинскими производителями.

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Что известно

В Польше заявили, что на протяжении 2022 – 2023 годов импорт украинской клубники и замороженной малины в Польшу значительно возрос, что означает "очень серьезные нарушения рынка".

В 2022 году и в первых месяцах 2023 импорт украинской клубники и замороженной малины в Польшу значительно вырос. Это означает огромные трудности для польских производителей и серьезные нарушения рынка. Такой проблемы нет в других странах нашей коалиции. Поэтому Польша решила обратиться к еврокомиссару по торговле Валдису Домбровскису, чтобы включить замороженную малину и клубнику в т.н. превентивные меры,

– говорится в сообщении.

Министр Роберт Телус подчеркнул, что интенсивный диалог между пятью прифронтовыми странами, наиболее пострадавшими от сбоев на рынке в результате увеличения импорта сельскохозяйственной продукции из Украины, является абсолютным приоритетом для Польши.

Я забочусь о постоянном, регулярном сотрудничестве. Мы должны говорить одним голосом, чтобы защитить интересы наших фермеров и продемонстрировать это единство. Это дает нам силу, тогда наш голос слышат,

– сказал Телус.

В Польшу на переговоры может приехать украинский министр

Также сообщается, что 19 июля 2023 г. министр Роберт Телус организует встречу министров сельского хозяйства Польши, Болгарии, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдовы в Варшаве. Его темой станет ситуация на аграрных рынках в результате войны России против Украины и возможные действия по обеспечению "справедливых условий конкуренции для аграриев из стран-членов ЕС и стран-кандидатов".

На переговоры в Варшаву также был приглашен министр аграрной политики и продовольствия Украины.