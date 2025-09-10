Польша получит миллиарды евро в рамках усиления обороны
- Польша получит 43,7 миллиарда евро от ЕС для усиления оборонных возможностей, став самым большим бенефициаром программы SAFE.
- Средства поддержат ключевые возможности Вооруженных сил, критическую инфраструктуру, военную мобильность и киберпространство.
Польша получит 43,7 миллиарда евро (51,3 миллиарда долларов) по программе Европейского Союза. Средства предоставят ради усиления оборонных возможностей.
Какую помощь получит Польша?
Об этом заявил вице-премьер-министр Владислав Косиняк-Камыш, поскольку Варшава наращивает свои вооруженные силы из-за, по ее мнению, растущей угрозы со стороны России, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
В материале отметили: вторжение России в Украину и настаивание президента США Дональда Трампа, чтобы Европа брала на себя большую ответственность за собственную безопасность, побудили Брюссель создать фонд Security Action for Europe (SAFE) объемом 150 миллиардов евро.
В частности средства, выделенные Польше, означают, что она станет крупнейшим бенефициаром этой программы.
Это решение – большой успех для Польши и гарантия дальнейших инвестиций в безопасность и развитие нашей оборонной промышленности,
– написал в X вице-премьер и министр обороны.
Он добавил, что в Польше хотят, чтобы средства из этой программы укрепили ключевые способности Вооруженных сил страны:
- противовоздушную и противоракетную оборону;
- артиллерийские системы;
- закупки боеприпасов;
- дроны;
- антидронные системы.
Она также поддержит критическую инфраструктуру, военную мобильность и киберпространство.
Польша является крупнейшим расходником на вооруженные силы относительно размера своей экономики среди стран НАТО и планирует тратить 4,8% ВВП на оборону в 2026 году,
– пишут в Reuters.
Напомним! В ночь на среду, 10 сентября, во время российской атаки по территории Украины в Польшу залетели несколько "Шахедов". В Оперативном командовании Вооруженных сил страны сделали заявление, что эти нарушения были "беспрецедентными". В ответ на угрозу Польша подняли в воздух много своей авиации.
Что известно про атаку на Польщу?
В утренней сводке Воздушных сил Украины сообщили, что как минимум 8 вражеских БпЛА вышли за пределы государственной границы Украины. Они двигались в направлении Польши.
Премьер-министр страны Дональд Туск проинформировал о ситуации Генерального секретаря НАТО. В частности, Туск подтвердил, что прошлой ночью польское воздушное пространство нарушило огромное количество именно российских беспилотников.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал российскую атаку на Польшу. Он подчеркнул: Украина готова предоставить Польше имеющиеся необходимые данные относительно этого российского удара, а также помочь выстроить надлежащую систему оповещения и защиты от таких российских вызовов.