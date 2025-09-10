Польща отримає 43,7 мільярда євро (51,3 мільярда доларів) за програмою Європейського Союзу. Кошти нададуть заради посилення оборонних можливостей.

Яку допомогу отримає Польща?

Про це заявив віцепрем’єр-міністр Владислав Косиняк-Камиш, оскільки Варшава нарощує свої збройні сили через, на її думку, зростаючу загрозу з боку Росії, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

У матеріалі зазначили: вторгнення Росії в Україну та наполягання президента США Дональда Трампа, щоб Європа брала на себе більшу відповідальність за власну безпеку, спонукали Брюссель створити фонд Security Action for Europe (SAFE) обсягом 150 мільярдів євро.

Зокрема кошти, виділені Польщі, означають, що вона стане найбільшим бенефіціаром цієї програми.

Це рішення – великий успіх для Польщі та гарантія подальших інвестицій у безпеку та розвиток нашої оборонної промисловості,

– написав у X віцепрем’єр та міністр оборони.

Він додав, що у Польщі хочуть, щоб кошти з цієї програми зміцнили ключові спроможності Збройних сил країни:

протиповітряну та протиракетну оборону; артилерійські системи; закупівлі боєприпасів; дрони; антидронові системи.

Вона також підтримає критичну інфраструктуру, військову мобільність і кіберпростір.

Польща є найбільшим витратником на збройні сили відносно розміру своєї економіки серед країн НАТО та планує витрачати 4,8% ВВП на оборону у 2026 році,

– пишуть у Reuters.

Нагадаємо! В ніч на середу, 10 вересня, під час російської атаки по територію України до Польщі залетіли кілька "Шахедів". В Оперативному командуванні Збройних сил країни зробили заяву, що ці порушення були "безпрецедентними". У відповідь на загрозу Польща підняли у повітря багато своєї авіації.

Що відомо про атаку на Польщу?