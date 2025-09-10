Какую помощь получит Польша?

Об этом заявил вице-премьер-министр Владислав Косиняк-Камыш, поскольку Варшава наращивает свои вооруженные силы из-за, по ее мнению, растущей угрозы со стороны России, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

В материале отметили: вторжение России в Украину и настаивание президента США Дональда Трампа, чтобы Европа брала на себя большую ответственность за собственную безопасность, побудили Брюссель создать фонд Security Action for Europe (SAFE) объемом 150 миллиардов евро.

В частности средства, выделенные Польше, означают, что она станет крупнейшим бенефициаром этой программы.

Это решение – большой успех для Польши и гарантия дальнейших инвестиций в безопасность и развитие нашей оборонной промышленности,

– написал в X вице-премьер и министр обороны.

Он добавил, что в Польше хотят, чтобы средства из этой программы укрепили ключевые способности Вооруженных сил страны:

противовоздушную и противоракетную оборону; артиллерийские системы; закупки боеприпасов; дроны; антидронные системы.

Она также поддержит критическую инфраструктуру, военную мобильность и киберпространство.

Польша является крупнейшим расходником на вооруженные силы относительно размера своей экономики среди стран НАТО и планирует тратить 4,8% ВВП на оборону в 2026 году,

– пишут в Reuters.

Напомним! В ночь на среду, 10 сентября, во время российской атаки по территории Украины в Польшу залетели несколько "Шахедов". В Оперативном командовании Вооруженных сил страны сделали заявление, что эти нарушения были "беспрецедентными". В ответ на угрозу Польша подняли в воздух много своей авиации.

