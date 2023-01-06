Некоторые украинцы смогут получать пенсию автоматически: кого касаются изменения

Украинцы, проживающие на временно оккупированных территориях, смогут получать пенсионные выплаты без визита в Пенсионный фонд. В Верховной Раде появился соответствующий законопроект, который вскоре будет принят.

Что нужно для того, чтобы получить пенсию

Если вы находитесь на временно оккупированной территории и имеете достаточный страховой стаж, то пенсионные выплаты вам назначатся автоматически. То есть можно будет обойтись без личного визита в Пенсионный фонд Украины.

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Гражданам, имеющим инвалидность, пенсию будут назначать согласно дате установления инвалидности органами медико-социальной экспертизы.

Проект Закона направлен на обеспечение социальной защищенности

граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории или на

территории, где ведутся боевые действия путем предоставления возможности для назначения

пенсии со дня достижения пенсионного возраста независимо от срока обращения за

пенсией.

– говорится в пояснительной записке законопроекта.

Отмечается, что украинцы, проживающие на оккупированных территориях, не имеют интернета и украинской мобильной связи, а также лишены возможности лично посетить Пенсионный фонд.

Законопроект предусматривает, что такие правила будут действовать до отмены военного положения и в течение трех месяцев после этого.

Напомним, ранее мы сообщали, что одной из приоритетных задач правительства на 2023 год является проведение пенсионной реформы. Ее результатом станет внедрение накопительной пенсионной системы, благодаря которой каждый работающий украинец будет иметь счет для обязательных пенсионных накоплений.