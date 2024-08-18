Сколько лет стажа нужно для социальной пенсии

Лицо, достигшее пенсионного возраста, но не имеющее достаточного страхового стажа, не сможет получать полноценную пенсию. В таком случае ему назначают социальную пенсию.

Стаж для социальной пенсии

Лица, которые не имеют достаточно лет трудового стажа, могут получать социальную пенсию. Ее размер определяется как разница между прожиточным минимумом для нетрудоспособных, что составляет 2 361 гривну, и средним месячным доходом на одного человека в семье за последние шесть месяцев.

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Максимальная сумма этой выплаты не может превышать 100% прожиточного минимума для трудоспособного лица, что составляет 3 028 гривен. Для оформления социальной пенсии необходимо обратиться в местный отдел социальной защиты населения с пакетом документов.

Социальная пенсия пересматривается каждые шесть месяцев, учитывая изменения в имущественном состоянии и среднем доходе.

Таким образом, стандарты страхового стажа по состоянию на 2024 год следующие:

Для получения пенсии в 60 лет необходимо иметь 31 год страхового стажа.

Для пенсии в 63 года нужно накопить 21 год страхового стажа.

Для выхода на пенсию в 65 лет достаточно 15 лет страхового стажа.

До 2028 года минимальное требование к страховому стажу будет расти на один год.