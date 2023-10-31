Почему вам нужно срочно написать заявление на получение субсидии
Субсидия может назначаться на разные услуги ЖКУ. Основным условием является то, что у семьи нет возможности самостоятельно оплачивать коммуналку.
Когда необходимо оформлять льготы
Если домохозяйству назначена субсидия в неотапливаемый сезон, писать новое заявление не нужно. Речь идет и о тех случаях, когда размер льгот в летний период был нулевой.
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Когда в субсидии было отказано, заявление можно подать повторно. Получить льготы на этот сезон возможно. Необходимо успеть зафиксировать это заявление до 30 ноября 2023 года.Заметьте! Рассмотрение заявления на получение субсидии проходит в течение 30 дней. В этот период льготы не начисляются.
Кто может получить субсидию
Субсидию вправе оформить как арендаторы, так и собственники жилья. Основным условием является то, что доход семьи на 15% меньше суммы платежек.Обратите внимание! Для предоставления льгот долгов по ЖКУ не должно быть.
Какие документы необходимы для оформления субсидии:
- заявление;
- право на доходы;
- договор аренды или свидетельство о праве собственности на указанное жилье;
- удостоверение личности.
Подать заявление можно онлайн: в вебпортале ПФУ или через цифровое приложение "Дию". Также процедура осуществляется офлайн в управлении соцзащиты.