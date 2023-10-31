Почему вам нужно срочно написать заявление на получение субсидии

Субсидия может назначаться на разные услуги ЖКУ. Основным условием является то, что у семьи нет возможности самостоятельно оплачивать коммуналку.

Когда необходимо оформлять льготы

Если домохозяйству назначена субсидия в неотапливаемый сезон, писать новое заявление не нужно. Речь идет и о тех случаях, когда размер льгот в летний период был нулевой.

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Когда в субсидии было отказано, заявление можно подать повторно. Получить льготы на этот сезон возможно. Необходимо успеть зафиксировать это заявление до 30 ноября 2023 года.

Кто может получить субсидию

Рассмотрение заявления на получение субсидии проходит в течение 30 дней. В этот период льготы не начисляются.

Субсидию вправе оформить как арендаторы, так и собственники жилья. Основным условием является то, что доход семьи на 15% меньше суммы платежек.

Для предоставления льгот долгов по ЖКУ не должно быть.

Какие документы необходимы для оформления субсидии:

заявление;

право на доходы;

договор аренды или свидетельство о праве собственности на указанное жилье;

удостоверение личности.

Подать заявление можно онлайн: в вебпортале ПФУ или через цифровое приложение "Дию". Также процедура осуществляется офлайн в управлении соцзащиты.