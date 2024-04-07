Как украинцы могут оформить инвалидность и что нужно об этом знать
Источник:Действие
Лицо, которое по определенным причинам приобрело инвалидность, может потерять трудоспособность или же нуждаться в специальном уходе. Государство предоставляет таким людям различные льготы и выплаты, однако, сначала надо документально оформить инвалидность.
Как пенсионеру оформить инвалидность
Статус лица с инвалидностью определяет не только степень потери здоровья, но и группу инвалидности и потребность в уходе. Чтобы определить эти характеристики, надо пройти обследование.
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Для получения статуса лица с инвалидностью в Украине, пенсионерам необходимо пройти несколько этапов:
Сначала нужно обратиться в местную больницу или к семейному врачу для получения первичной диагностики. Врач определит степень нарушения функций организма и выдаст направление для дальнейшего медицинского обследования.
После получения направления надо обратиться к врачебно-консультативной комиссии, которая должна провести осмотр в течение недели после подачи документов. Если обследование необходимо провести дома, это осуществится по месту жительства человека.
На основе решения комиссии, лицо получит направление на медико-социальную экспертизу (форма № 088/о), к которому прилагаются медицинские документы, подтверждающие диагноз. Это могут быть выписки из стационара, данные из амбулаторной карты и результаты специальных обследований.
Кроме основных документов, необходимо подать:
- паспорт;
- заверенную копию трудовой книжки;
- копию удостоверения ликвидатора аварии на ЧАЭС (при наличии);
- копию удостоверения участника боевых действий (если есть).
После подачи документов МСЭК организует заседание, на котором будет принято решение о степени инвалидности и выдана соответствующая справка.Обратите внимание! В течение 2-3 дней информация о решении комиссии будет направлена в учреждение, где заявитель состоит на учете как пенсионер, а также в орган государственного социального страхования, включая индивидуальную программу реабилитации и выписку из акта осмотра комиссии.
Как определяется группа инвалидности
Группа инвалидности назначается с учетом степени ограничения жизнедеятельности лица:
- I группа включает лиц с глубокими нарушениями здоровья, которые нуждаются в постороннем уходе для обслуживания себя, передвижения, общения и контроля за собственным поведением.
- II группа охватывает лиц со значительными ограничениями в жизнедеятельности, которые не требуют круглосуточного постороннего ухода.
- III группа определяется для лиц с умеренными ограничениями, которые нуждаются в социальной поддержке, но могут учиться и работать при условии наличия адекватной реабилитации или компенсации утраченных функций.
Список заболеваний, которые могут стать основанием для установления инвалидности, является обширным и подробно описанным в приказе № 561 Министерства здравоохранения Украины
Какие пенсии имеют люди с инвалидностью
Размер пенсионных выплат по инвалидности определяется с учетом нескольких ключевых факторов, включая размер пенсии по возрасту, обстоятельствами, при которых лицо получило инвалидность, его трудовым стажем и возрастом.
Процентное соотношение между пенсией по инвалидности и возрастной пенсией распределяется следующим образом:
- Инвалидность I группы: минимально 100% от суммы возрастной пенсии;
- Инвалидность II группы: 90% от суммы возрастной пенсии;
- Инвалидность III группы: 50% от суммы возрастной пенсии.
Отметим, что для определенных категорий лиц, таких как военные и ликвидаторы последствий Чернобыльской катастрофы, существуют отдельные условия начисления пенсий.
Минимальные размеры пенсий по инвалидности, установленные правительством, выглядят следующим образом:
- Для инвалидов I группы: не менее 2 760 гривен;
- Для инвалидов II и III групп, которые не работают: 2 520 гривен;
- Для инвалидов II и III групп, которые продолжают работать: 2 093 гривен.