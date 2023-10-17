Международный фонд предлагает денежную помощь: кто может зарегистрироваться

Многие международные организации пытаются помочь украинцам, пострадавшим от войны. В этот раз денежные выплаты предлагает ГО Голос Ромни в сотрудничестве с Mercy Corps.

Кто может зарегистрироваться в помощь

ВПЛ и жители Запорожья определенных категорий могут получить денежную помощь. Размер выплат пока не сообщается.

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Предпочтение будут отдавать пожилым людям, гражданам с инвалидностью или тяжелыми хроническими болезнями, а также представителям маргинализированных сообществ.

Также, прежде всего, речь идет о тех, кто проживает в зоне активных боевых действий, были перемещены из районов в 30 километрах от зоны боевых действий на протяжении последних 30 дней или проживают на освобожденных территориях.

Если граждане уже получали помощь от международных организаций, должно пройти 5 месяцев после ее предоставления.

Обратиться за помощью также могут многодетные семьи, семьи с беременной женщиной или кормящей грудью, а также безработные люди предпенсионного возраста, не имеющие пенсий или других источников дохода.

Зарегистрироваться можно в Запорожье по номеру 0685571021 с 10 до 17 часов в будние дни. С 13 до 14 – технический перерыв.

В ходе собеседования будет выяснено соответствие граждан требованиям на выдачу помощи. В случае успеха нужно прийти в офис Голоса Ромни и зарегистрироваться. Mercy Corps будет обрабатывать данные 4 – 6 недель. Все зарегистрированные участники получат SMS о том, получат ли они помощь фонда.