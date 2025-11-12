Великобритания предоставит Украине 13 миллионов фунтов стерлингов: куда направят деньги

Министр иностранных дел Великобритании объявил о предоставлении 13 миллионов фунтов стерлингов Украине. Средства будут направлены для восстановления энергетического сектора страны.

Какую помощь окажет Великобритания?

Также деньги будут направлены на гуманитарную помощь для тех, кто больше всего пострадал от потери электроснабжения, отопления и воды этой зимой, передает 24 Канал со ссылкой на сайт правительства Великобритании.

Великобритания объявила о новой поддержке для проведения важных ремонтных работ в энергетическом секторе Украины в условиях российских обстрелов, а также о перенаправлении гуманитарной помощи для тех, кто больше всего пострадал от потери электроснабжения, отопления и воды этой зимой,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что поддержка поможет Украине восстановить критическую энергетическую инфраструктуру, обеспечивая свет и тепло в украинских домах, больницах и школах. И это даже несмотря на непрерывные атаки.

Подчеркивается, что это является неотъемлемой частью неизменной поддержки Украины со стороны Великобритании.

Россия сознательно выбрала украинскую гражданскую энергетическую инфраструктуру своей мишенью на протяжении всей войны. Теперь, с наступлением холодной зимы, она усиливает жестокие атаки на энергетические и тепловые сети, пытаясь сломать украинский народ,

– отмечают в британском правительстве.

В сообщении идет речь о том, что Украина продолжает демонстрировать устойчивость, удерживая свет даже в самых сложных условиях. И это пока Кремль пытается расширить экспорт сжиженного природного газа, чтобы поддержать свою шаткую военную экономику.

Поэтому Великобритания объявила о намерении ввести запрет на предоставление морских услуг для транспортировки российского СПГ – в дополнение к недавнему введению санкций против двух крупнейших нефтяных компаний России, "Роснефть" и "Лукойл".

Этот шаг существенно сократит экспорт российского LNG и непосредственно перекроет доступ России к ведущим британским морским услугам,

– заверили в тексте.

Обратите внимание! Запрет будет внедряться постепенно в течение 2026 года в координации с европейскими партнерами.

Напомним, что Великобритания расширила санкции против России. Об этом стало известно благодаря заявлению правительства страны.

Под ограничения в частности попали нефтяные гиганты "Роснефть" и "Лукойл". Также под ограничения ввели и против дочерней компании "Роснефти" – Nayara Energy.

Заметьте! Санкции предусматривают замораживание активов компаний и физических лиц на территории Великобритании.

Что еще известно о санкциях Лондона?