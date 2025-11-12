Как Китай будет импортировать СПГ России?

Для импорта российского газа Китай начал разворачивать внутренний "теневой флот", который сможет транспортировать топливо и обходить западные санкции, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Хотя мировой лидер по объему импорта энергии имеет значительные объемы газа через трубопроводы, что часто дешевле, морские закупки СПГ является способом дополнительной диверсификации поставок и одновременного укрепления связей с Россией,

– объясняет издание такое решение Пекина.

Сейчас инициатива по развитию собственного "теневого флота" находится на раннем этапе. Однако движения танкеров и структура собственности судов уже начинает напоминать российские тенденции.

Так, танкер для сжиженного газа CCH Gas, который транспортирует подсанкционное российское топливо, скрывает свое местонахождение вблизи китайского порта.

А владелец судна – компания CCH-1 Shipping Co. – имеет адрес, общий с почтовой компанией. Это распространенная практика для фирм, которые хотят собственность, торгуя топливом из Ирана или России.

Другой танкер СПГ появился вблизи Сингапура с аналогичной непрозрачной структурой собственности. По данным баз судоходства, в этом году судно передали собственность малоизвестным компаниям в Китае и на Маршалловых Островах.

В то же время Китай позволит частным инвесторам владеть долями более 10% в некоторых железнодорожных и энергетических проектах, которые финансируются преимущественно государством. Таким образом, Пекин фактически не устанавливает ограничения на участие негосударственных структур.

Какой "теневой флот" у России?

После начала полномасштабного вторжения в Украину Россия активно создает собственный "теневой флот".

По данным исследовательской компании S&P Global Market Intelligence, этот флот составляет уже около 17% всех нефтяных танкеров в мире, пишет NYT.

пишет NYT. В начале 2025 года он насчитывал 940 судов – на 45% больше, чем годом ранее.

С прошлого года Россия также создает флот танкеров для перевозки СПГ. Она уже имеет десяток судов, зарегистрированных на подставных компаниях из России в Индию.

Стоит знать! Создание "теневого флота" для СПГ – непростая задача. Такие суда перевозят топливо при -162°C и требуют более сложных технологий для загрузки и транспортировки, чем другие продукты. Хотя сегодня существует около 8 000 нефтяных танкеров различных размеров, в области СПГ их всего около 800, и это затрудняет сокрытие местонахождения судов.

Зачем России "теневой флот"?