Як Китай імпортуватиме СПГ Росії?

Для імпорту російського газу Китай почав розгортати внутрішній "тіньовий флот", який зможе транспортувати паливо та обходити західні санкції, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Хоча світовий лідер за обсягом імпорту енергії має значні обсяги газу через трубопроводи, що часто дешевші, морські закупівлі СПГ є способом додаткової диверсифікації постачання та одночасного зміцнення зв’язків із Росією,

– пояснює видання таке рішення Пекіну.

Наразі ініціатива з розбудови власного "тіньового флоту" перебуває на ранньому етап. Проте рухи танкерів і структура власності суден вже починає нагадувати російські тенденції.

Так, танкер для скрапленого газу CCH Gas, який транспортує підсанкційне російське паливо, приховує своє місцеперебування поблизу китайського порту.

А власник судна – компанія CCH-1 Shipping Co. – має адресу, спільну з поштовою компанією. Це поширена практика для фірм, які хочуть власність, торгуючи паливом з Ірану або Росії.

Інший танкер СПГ з’явився поблизу Сінгапуру з аналогічною непрозорою структурою власності. За даними баз судноплавства, цьогоріч судно передали власність маловідомим компаніям у Китаї та на Маршаллових Островах.

Водночас Китай дозволить приватним інвесторам володіти частками понад 10% у деяких залізничних та енергетичних проєктах, які фінансуються переважно державою. Таким чином, Пекін фактично не встановлює обмеження на участь недержавних структур.

Який "тіньовий флот" у Росії?

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія активно створює власний "тіньовий флот".

За даними дослідницької компанії S&P Global Market Intelligence, цей флот складає вже близько 17% усіх нафтових танкерів у світі, пише NYT.

пише NYT. На початку 2025 року він налічував 940 суден – на 45% більше, ніж роком раніше.

З минулого року Росія також створює флот танкерів для перевезення СПГ. Вона вже має десяток суден, зареєстрованих на підставних компаніях з Росії до Індії.

Варто знати! Створення "тіньового флоту" для СПГ – непроста задача. Такі судна перевозять паливо при -162°C і потребують складніших технологій для завантаження та транспортування, ніж інші продукти. Хоча сьогодні існує близько 8 000 нафтових танкерів різних розмірів, у галузі СПГ їх лише близько 800, і це ускладнює приховування місцезнаходження суден.

Навіщо Росії "тіньовий флот"?