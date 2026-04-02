Поддержка для людей с инвалидностью может измениться: правительство готовит законопроект
- Правительство готовит законопроект №14191, который предусматривает пересмотр помощи для лиц с инвалидностью и их семей.
- Председатель Комитета ВРУ Даниил Гетманцев отметил необходимость системного финансирования и замены формальных гарантий на услуги ухода.
В Украине могут пересмотреть помощь для лиц с инвалидностью. Речь идет о законопроекте №14191 по формированию комплексной господдержки и повышению соцгарантий для семей с детьми с инвалидностью и лицами с инвалидностью с детства.
Что может измениться в поддержке лиц с инвалидностью?
Об этом во вторник, 31 марта, сообщил Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
Гетманцев объяснил проблематику ситуации: немало уязвимых категорий населения теряют выплаты, когда выходят на работу. И при этих обстоятельствах работать становится просто невыгодно.
И это – именно то, что мы пытаемся изменить законопроектом №14191. Чтобы поддержка не исчезала при трудоустройстве родителей, ведь потребность в уходе за ребенком с инвалидностью при трудоустройстве родителей никуда не исчезает. Чтобы выплаты хоть немного были приближены к реальным затратам.
Он отметил: нужно, чтобы формальные гарантии были заменены на услуги ухода. Кроме того, финансирование должно происходить системно и за счет государственного бюджета.
Уже 1 марта глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики сообщил, что состоялось заседание Комитета по вопросам социальной политики рассматривался вопрос подготовки законопроекта №14191 ко второму чтению.
Даниил Гетманцев рассказал, что призвал Рабочую группу к учету принципиальных предложений:
- Финансирование законопроекта должно осуществляться за счет государства.
- Прожиточный минимум не соответствует реалиям, поэтому нужно "привязываться" к минимальной заработной плате.
- Должна быть отдельная помощь на уход, а не надбавка. Чтобы речь не шла об альтернативе для родителей: или работа, или уход за ребенком.
- Заведение не должно самостоятельно забирать социальную помощь у детей с инвалидностью или лиц с инвалидностью с детства на свой счет как плату за содержание – без определения конкретной стоимости услуги проживания и договора о предоставлении такой услуги.
Нельзя допустить ухудшения положения наиболее уязвимых детей, в частности тех, которые находятся в институциональных учреждениях. Любые решения, которые фактически уменьшают ресурсы, принадлежащих ребенку, являются неприемлемыми,
– написал Гетманцев.
Заметьте! Он написал, что ждет доработанную редакцию.
Что следует знать лицам с инвалидностью и их семьям?
- В Украине изменились выплаты для лиц с инвалидностью – они выросли в результате мартовской индексации. Поэтому уже в апреле граждане получат поддержку с учетом этого перерасчета.
- Уязвимые категории населения могут получить помощь от правительства в размере 1 500 гривен. В частности среди получателей есть и люди с инвалидностью. Выплату начислят единовременно – в апреле.