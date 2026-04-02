Поддержка для людей с инвалидностью может измениться: правительство готовит законопроект

В Украине могут пересмотреть помощь для лиц с инвалидностью. Речь идет о законопроекте №14191 по формированию комплексной господдержки и повышению соцгарантий для семей с детьми с инвалидностью и лицами с инвалидностью с детства.

Что может измениться в поддержке лиц с инвалидностью?

Об этом во вторник, 31 марта, сообщил Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Гетманцев объяснил проблематику ситуации: немало уязвимых категорий населения теряют выплаты, когда выходят на работу. И при этих обстоятельствах работать становится просто невыгодно.

Даниил Гетманцев Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики И это – именно то, что мы пытаемся изменить законопроектом №14191. Чтобы поддержка не исчезала при трудоустройстве родителей, ведь потребность в уходе за ребенком с инвалидностью при трудоустройстве родителей никуда не исчезает. Чтобы выплаты хоть немного были приближены к реальным затратам.

Он отметил: нужно, чтобы формальные гарантии были заменены на услуги ухода. Кроме того, финансирование должно происходить системно и за счет государственного бюджета.

Уже 1 марта глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики сообщил, что состоялось заседание Комитета по вопросам социальной политики рассматривался вопрос подготовки законопроекта №14191 ко второму чтению.

Даниил Гетманцев рассказал, что призвал Рабочую группу к учету принципиальных предложений:

Финансирование законопроекта должно осуществляться за счет государства. Прожиточный минимум не соответствует реалиям, поэтому нужно "привязываться" к минимальной заработной плате. Должна быть отдельная помощь на уход, а не надбавка. Чтобы речь не шла об альтернативе для родителей: или работа, или уход за ребенком. Заведение не должно самостоятельно забирать социальную помощь у детей с инвалидностью или лиц с инвалидностью с детства на свой счет как плату за содержание – без определения конкретной стоимости услуги проживания и договора о предоставлении такой услуги.

Нельзя допустить ухудшения положения наиболее уязвимых детей, в частности тех, которые находятся в институциональных учреждениях. Любые решения, которые фактически уменьшают ресурсы, принадлежащих ребенку, являются неприемлемыми,

– написал Гетманцев.

Заметьте! Он написал, что ждет доработанную редакцию.