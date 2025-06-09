Помощь для людей с инвалидностью: какие выплаты предусмотрены в 2025 году

В Украине люди с инвалидностью разных групп имеют право на льготы и социальные услуги, в частности на адаптацию, пользование транспортом, уход, реабилитацию и тому подобное. Также они получают выплаты от государства в 2025 году.

Какой размер выплат для людей с инвалидностью с детства

Лица с инвалидностью с детства получают социальные выплаты в течение всего периода, на который была установлена инвалидность по итогам медико-социальной экспертизы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство социальной политики.

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Размер денежной помощи от государства зависит от группы инвалидности. Выплаты назначаются людям с инвалидностью 1,2 и 3 группы и детям с инвалидностью до 18 лет в зависимости от суммы прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность:

людям с инвалидностью с детства 1 группы – 100% прожиточного минимума (2 361 гривна);

людям с инвалидностью с детства 2 группы – 80% прожиточного минимума (1 888 гривен);

людям с инвалидностью с детства 3 группы – 60% прожиточного минимума (1 416 гривен);

детям с инвалидностью до 18 лет – 70 % прожиточного минимума (1 652 гривны).

Важно! Размер прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность в 2025 году составляет 2 361 гривну.

Какой размер пенсий для людей с инвалидностью

Украинцы также имеют право на пенсию по инвалидности в соответствии с группой и страхового стажа – от 1 до 15 лет, в зависимости от возраста установления инвалидности.

Рассчитывают пенсию по инвалидности в процентах от пенсии по возрасту:

для лиц с инвалидностью 1 группы – 100% от пенсии по возрасту;

для лиц с инвалидностью 2 группы – 90% от пенсии по возрасту;

для лиц с инвалидностью 3 группы – 50% от пенсии по возрасту.

Стоит знать! При расчете пенсии учитывают не только фактический страховой стаж, но и период с момента установления инвалидности до достижения человеком 60-летнего возраста. Его засчитывают в общий стаж, который берется для исчисления пенсии по возрасту.

Какие доплаты на уход для людей с инвалидностью

Для людей с инвалидностью, которым необходим постоянный уход, предусмотрены дополнительные доплаты. Доплату на уход назначают для:

людей с инвалидностью с детства 1 группы;

одиноких лиц с инвалидностью с детства 2 и 3 групп, которым необходим постоянный уход по заключению врачей;

детей с инвалидностью.

Размер доплаты на уход определяется в процентах от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц в зависимости от группы инвалидности или возраста ребенка.

Стоит знать! Надбавку на уход за ребенком по инвалидности может получить один из родителей, усыновитель или опекун, если не работает, не учится на дневной форме, не служит в армии и фактически ухаживает за ребенком.