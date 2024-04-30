Помощь пенсионерам во время войны: как ее получить
30 апреля 2024, 11:21Читати новину українською
Источник:ПФУ
Многих украинцев беспокоит вопрос о том, можно ли рассчитывать на помощь во время войны. Следовательно, Пенсионный фонд сообщил, что ООН продолжила программу предоставления дополнительной финансовой поддержки пенсионерам еще на три месяца: апрель, май и июнь.
Как получить доплату от ООН
Чтобы получить такую надбавку, не нужно писать заявление или обращаться в Пенсионный фонд – это делается автоматически. Начисление доплаты от ООН проводится вместе с пенсионными выплатами.
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Для получения этой помощи пенсионеру нужно лишь соответствовать трем условиям:
- Пенсионер должен проживать там, где продолжаются боевые действия, или в прифронтовой зоне;
- Пенсия должна быть не более 3 250 гривен;
- Отсутствие каких-либо выплат от любых международных организаций и помощи для ВПЛ с 1 марта 2023 года.
Что известно о выплате от ООН?Пенсионеры в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях, которые соответствуют условиям программы, будут получать выплаты от ВПП ООН на сумму, равную разнице между 3 250 гривнам и суммой пенсии, что они получают сейчас.
Способы выплаты помощи
В ПФУ отмечают, что выплата дополнительной денежной помощи проводится:
- для тех, кто получает пенсии на банковскую карточку – путем перечисления средств на их банковские счета;
- для тех, кто получает пенсию через Укрпочту – с января 2024 года путем выплаты через отделения.