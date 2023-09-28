Помощь от государства для переселенцев: какие эти суммы в 2023 году

Многие украинские переселенцы могут получать денежную помощь от государства в связи с вынужденным переездом с территорий, где ведутся боевые действия. С началом полномасштабного вторжения число таких лиц только увеличилось. Впрочем, интересно повысят ли выплаты для ВПЛ на следующий год.

Каждому лицу от 2 до 3 тысяч гривен

В Украине с начала полномасштабного вторжения установили суммы пособий для внутренне перемещенных лиц. Это от 2 до 3 тысяч гривен ежемесячно.

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на каждого ребенка и человека с инвалидностью – 3 тысячи гривен;

на каждого человека старше 18 лет – 2 тысячи гривен.

Эти средства ежемесячно выплачиваются после 15 и 28 числа. На нужды ВПЛ по нынешним прогнозам понадобится 72 миллиарда гривен. Впрочем, в 2024 году не предусмотрено повышение выплат для переселенцев.

Изменения по оказанию помощи

Напомним, что в июле этого года было принято изменить правила о предоставлении помощи на проживание внутренне перемещенным лицам. Некоторым продолжили выплаты автоматически, а для других выплаты вообще отменили.

Кому не продлили выплаты:

тем, которые находятся за границей более 30 календарных дней без обоснованных причин;

вернулись в заброшенное место жительства;

отбывают наказание в местах лишения свободы;

были осуждены за коллаборационизм,

совершили крупные покупки, например, автомобиль (не старше 5 лет) или земельный участок, квартиру, дом на сумму более 100 тысяч гривен.

Те, кому автоматически переназначили средства на следующий год:

семьям, у которых среднемесячный совокупный доход на одного человека не превышает 8 372 гривен;

если в семье есть люди трудоспособного возраста, которые ухаживают за детьми младше 6 лет;

людям с инвалидностью;

людям, среднемесячный доход которых не превышает 6 279 гривен;

людям, которые получают пенсию, не превышающую 6 279 гривен;

людям, имеющим троих и более детей младше 18 лет;

людям, ухаживающим за лицами с инвалидностью I группы, детьми с инвалидностью, людьми с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, людьми, достигшими 80-летнего возраста;

студентам дневной или дуальной формы обучения, не имеющим регистрации в общежитиях;

людям, которые предоставляют социальные услуги и получают компенсацию за это.

Помощь была автоматически продлена для ВПЛ на срок 6 месяцев – до конца января 2024 года.