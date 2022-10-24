Как переселенцу получить выплаты от государства и международных фондов

Тем, кто покинул свой дом из-за боевых действий и остается в Украине, государство ежемесячно оказывает помощь. Кроме того, многие международные гуманитарные организации направляют свои усилия на поддержку украинцев.

Какую помощь внутренне перемещенные лица могут получить сейчас и какие шаги для этого необходимо предпринять, разбирался 24 канал .

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Помощь от государства

Ежемесячное пособие ВПЛ от государства предусматривает 2000 гривен для взрослого человека и 3000 гривен для людей с инвалидностью и детей. Ее могут получить люди, покинувшие свои дома в зоне боевых действий. Полный перечень общин, недалеко от которых ведутся боевые действия, содержится в приказе Минреинтеграции.

Для того, чтобы получить помощь онлайн , необходимо отправить заявку на регистрацию статуса ВПЛ в приложении Действие. После того, как вы подтвердите свою геолокацию и выберите карту для получения помощи, статус внутренне перемещенного лица зарегистрируется в течение нескольких минут.

, необходимо отправить заявку на регистрацию статуса ВПЛ в приложении Действие. После того, как вы подтвердите свою геолокацию и выберите карту для получения помощи, статус внутренне перемещенного лица зарегистрируется в течение нескольких минут. Если вы хотите оформить помощь в ЦНАПе , необходимо взять с собой документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины. Если в паспорте нет данных о регистрации места проживания в одном из соответствующих регионов, то возьмите с собой любой документ, подтверждающий это: выписку из места регистрации, военный билет, трудовую книжку, право собственности на имущество.

Статус ВПЛ и все социальные выплаты могут отменить, когда вы едете с одного места временной регистрации в другое. В таком случае в течение 10 дней следует сообщить о переезде: подать новое заявление в орган местной власти или заявку через портал "Действие". Если этого не сделать, выплаты отменят.



Помощь от международных фондов

Недавно заработал портал есть Помощь , через который можно быстро подать заявку на получение помощи от международных организаций. Также можно подать заявку на горячую линию или на сайт организации.

Представительство детского фонда ООН в Украине (ЮНИСЕФ)

Министерство социальной политики Украины заключило меморандум с Представительством Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине по обеспечению защиты прав детей, пострадавших в результате вооруженной агрессии российской федерации.

Фонд выделяет пособие в размере 2200 гривен на члена семьи (максимально 5) за 3 месяца. Ее могут получить следующие категории граждан:

многодетные семьи, имеющие 3 и более детей до 18 лет, из которых по крайней мере один ребенок не достиг 2 лет;

имеющих 2 и более детей до 18 лет, из которых по крайней мере 1 ребенка с инвалидностью

На первом этапе такую ​​помощь уже получили 80 тысяч семей. Общий объем выделенных на программу средств составляет 90 миллионов долларов.

Контактные данные

Телефон: 0800600017

Время работы: понедельник-пятница с 8:00 до 22:00

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН)

Эта программа рассчитана на всех внутриперемещенных граждан. Приоритет – ВПЛ из числа пенсионеров, получающих пенсию до 3 000 грн. Первоочередно рассматриваются ВПЛ из наиболее пострадавших регионов Донецкой Луганской, Одесской, Харьковской, Запорожской, Николаевской, Херсонской областей. В рамках помощи можно в течение 3 месяцев получать 2220 грн. на каждого члена семьи.

Контактные данные

Телефон: 0800307711

Время работы: понедельник-пятница с 8:00 до 18:00

Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП ООН)

Эта программа с бюджетом в 3 миллиарда гривен рассчитана на всех ВПЛ по очередности даты включения в базу данных. Приоритет – для ВПЛ из наиболее пострадавших регионов Донецкой Луганской, Одесской, Харьковской, Запорожской, Николаевской, Херсонской областей. Для выплаты доступно 2220 грн на каждого члена домохозяйства (но не более трех человек) в течение 3 месяцев.

Контактные данные

Телефон: 0800600122

Время работы: понедельник-пятница с 8:00 до 18:00

Миссия Международного Комитета Красного Креста в Украине и Общество Красного Креста Украины (МККХ и ОКХУ)

Рассчитана на оказание денежной помощи уязвимым категориям населения Украины, пострадавшим в результате боевых действий. Приоритет – ВПЛ из наиболее пострадавших регионов, малообеспеченные семьи. В рамках пособия можно получить 2500 гривен.

Категория:

Одинокие матери, получающие пособие на детей;

Получатели пособия по беременности и родам;

Лица с инвалидностью с детства и дети с инвалидностью, получающие государственную помощь;

Получатели государственной социальной помощи, не имеющие права на пенсию, и лица с инвалидностью;

Многодетные семьи, получающие помощь детям;

Неработающие лица, достигшие пенсионного возраста, но не получившие права на пенсионную выплату;

Получатели помощи, которые ухаживают за больным ребенком

Контактные данные

Телефон: 0800332656

Время работы: понедельник-пятница с 8:00 до 18:00

Международная организация по миграции (МОМ)

Помощь в размере 2220 гривен на каждого члена семьи в течение 3 месяцев рассчитана для наиболее незащищенных лиц. Приоритетной категорией определены лица с инвалидностью. Для дальнейшего согласования определены следующие категории:

Одинокие матери/родители, получающие пособие на детей;

Получатели пособия по беременности и родам;

Лица с инвалидностью;

Семьи с двумя и более детьми;

Пенсионеры старше 65 лет

Контактные данные

Телефон: 380952403511

E-mail: kievtransparent@iom.int

Время работы: понедельник-пятница с 8:00 до 18:00

RED ROSE CDS LIMITED

Помощь предназначена для ВПЛ из регионов, определенных Минсоцполитики. Приоритет – внутренне перемещенные лица пенсионеры и/или лица с инвалидностью. Всего доступно 2220 гривен для каждого члена семьи в течение трех месяцев.

Программы, которые вскоре станут доступны

Минсоцполитики прорабатывает следующие меморандумы, в том числе с БО «Человек в беде», и Норвежским советом по делам беженцев. Помощь последней организации будет предназначена для лиц с инвалидностью из южных и восточных регионов.