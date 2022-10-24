Яку саме допомогу внутрішньо переміщені особи можуть отримати зараз та які кроки для цього необхідно зробити, розбирався 24 канал.

Цікаво Виплати за працевлаштування ВПО: в Мінекономіки розповіли, скільки вже отримав бізнес

Допомога від держави

Щомісячна допомога ВПО від держави передбачає 2000 гривень для дорослої людини та 3000 гривень для людей з інвалідністю та дітей. Її можуть отримати люди, які покинули свої домівки у зоні бойових дій. Повний перелік громад, неподалік яких ведуться бойові дії міститься у наказі Мінреінтеграції.

Для того, щоб отримати допомогу онлайн , необхідно надіслати заявку на реєстрацію статусу ВПО у додатку Дія. Після того, як ви підтвердите свою геолокацію та оберете картку для отримання допомоги, статус внутрішньо переміщеної особи зареєструється протягом кількох хвилин.

, необхідно надіслати заявку на реєстрацію статусу ВПО у додатку Дія. Після того, як ви підтвердите свою геолокацію та оберете картку для отримання допомоги, статус внутрішньо переміщеної особи зареєструється протягом кількох хвилин. Якщо ви хочете оформити допомогу у ЦНАПі, необхідно взяти з собою документ що посвідчує особу та підтверджує громадянство України. Якщо в паспорті немає даних про реєстрацію місця проживання в одному з відповідних регіонів, то візьміть із собою будь-який документ, що підтверджує це: витяг з місця реєстрації, військовий квиток, трудову книжку, право власності на майно.

Статус ВПО і всі соціальні виплати можуть скасувати, коли ви їдете з одного місця тимчасової реєстрації до іншого. У такому випадку протягом 10 днів треба повідомити про переїзд: подати нову заяву в орган місцевої влади або заявку через портал "Дія". Якщо ж цього не зробити, виплати скасують.



Допомога від міжнародних фондів

Нещодавно запрацював портал єДопомога, через який можна швидко подати заявку на отримання допомоги від міжнародних організацій. Також можна подати заявку на гарячій лінії або на сайті організації.

Представництво дитячого фонду ООН в Україні (ЮНІСЕФ)

Міністерство соціальної політики України заключило меморандум з Представництвом Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні щодо забезпечення захисту прав дітей, які постраждали внаслідок збройної агресії російської федерації.

Фонд виділяє допомогу у розмірі 2200 гривень на члена сім'ї (максимально 5) за 3 місяці. Її можуть отримати наступні категорії громадян:

багатодітні родини, які мають 3 і більше дітей до 18 років, з яких принаймні одна дитина не досягла 2 років;

які мають 2 і більше дітей до 18 років, з яких принаймні 1 дитину з інвалідністю

На першому етапі таку допомогу отримали уже 80 тисяч сімей. Загальний обсяг виділених на програму коштів складає 90 мільйонів доларів.

Контактні дані

Телефон: 0800600017

Час роботи: понеділок-п'ятниця з 8:00 до 22:00

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН)

Ця програма розрахована на всіх внутрішньо переміщених громадян. Пріоритет – ВПО з числа пенсіонерів, які одержують пенсію до 3 000 грн. Першочергово розглядаються ВПО з найбільш постраждалих регіонів Донецької Луганської, Одеської, Харківської, Запорізької, Миколаївської, Херсонської областей. В рамках допомоги можна протягом 3 місяців отримувати 2220 грн на кожного члена сім’ї.

Контактні дані

Телефон: 0800307711

Час роботи: понеділок-п'ятниця з 8:00 до 18:00

Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП ООН)

Ця програма з бюджетом у 3 мільярди гривень розрахована на всіх ВПО за черговістю дати включення до бази даних. Пріоритет – для ВПО з найбільш постраждалих регіонів Донецької Луганської, Одеської, Харківської, Запорізької, Миколаївської, Херсонської областей. Для виплати доступно 2220 грн на кожного члена домогосподарства (але не більш як для трьох осіб) протягом 3 місяців.

Контактні дані

Телефон: 0800600122

Час роботи: понеділок-п'ятниця з 8:00 до 18:00

Місія Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні та Товариство Червоного Хреста України (МЧКХ та ТЧХУ)

Розрахована на надання грошової допомоги вразливим категоріям населення України, які постраждали внаслідок бойових дій. Пріоритет – ВПО з найбільш постраждалих регіонів, малозабезпечені сім’ї. У рамках допомоги можна отримати 2500 гривень.

Категорія:

Одинокі матері, які отримують допомогу на дітей;

Отримувачі допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами;

Особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю, які отримують державну соціальну допомогу;

Отримувачі державної соціальної допомоги, які не мають права на пенсію, та особи з інвалідністю;

Багатодітні сім’ї, які отримують допомогу дітям;

Непрацюючі особи, які досягли пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату;

Отримувачі допомоги, які доглядають за хворою дитиною

Контактні дані

Телефон: 0800332656

Час роботи: понеділок-п'ятниця з 8:00 до 18:00

Міжнародна організація з міграції (МОМ)

Допомога у розмірі 2220 гривень на кожного члена сім'ї протягом 3 місяців розрахована для найбільш незахищених осіб. Пріоритетною категорією визначено осіб з інвалідністю. Для подальшого узгодження визначено такі категорії:

Одинокі матері/батьки, які отримують допомогу на дітей;

Отримувачі допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами;

Особи з інвалідністю;

Сім’ї з двома і більше дітьми;

Пенсіонери віком понад 65 років

Контактні дані

Телефон: 380952403511

Електронна адреса: kievtransparent@iom.int

Час роботи: понеділок-п'ятниця з 8:00 до 18:00

RED ROSE CDS LIMITED

Допомога призначена для ВПО з регіонів, визначених Мінсоцполітики. Пріоритет – внутрішньо переміщені особи пенсіонери та/або особи з інвалідністю.​ Всього доступно 2220 гривень для кожного члена сім'ї протягом трьох місяців.

Програми, які незабаром стануть доступними

Наразі Мінсоцполітики опрацьовує наступні меморандуми, у тому числі з БО «Людина в біді», та Норвезькою радою у справах біженців. Допомога останньої організації буде призначена для осіб з інвалідністю з південних та східних регіонів.