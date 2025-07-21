Нужно больше денег: война в Украине может длиться дольше
- МВФ оценивает, что Украине может понадобиться больше финансирования в 2026 году из-за длительной войны.
- Европейские партнеры продолжают поддерживать Украину.
Руководитель миссии МВФ в Украине Гэвин Грей заявил, что Украина должна подготовить расчеты, относительно потребностей во внешнем финансировании на 2026 год. Вероятно, эта сумма будет больше, чем ожидалось ранее.
Будет ли МВФ помогать Украине в 2026 году?
Грей довольно высоко оценил создание второй бюджетной декларации. Представитель МВФ назвал ее очень полезным документом стратегического планирования, сообщает 24 Канал со ссылкой на ЦЭС.
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Главный вопрос в том: в каком сценарии мы находимся? Бюджетная декларация предусматривала два сценария. Один – в соответствии с последним пересмотром программы МВФ, при котором война заканчивается в этом году. И второй – при котором война длится дольше.
Грей отметил, что с большой вероятностью, Украине понадобится больше денег чем ожидалось ранее. Ведь война продолжается.
Все партнеры, привлечены к поддержке Украины, следят за событиями ежедневно. Мы видим сценарий, при котором может понадобиться больше финансирования,
– говорит Грей.
Представитель МВФ также стремится узнать больше о политике нового правительства Украины. Как говорит Грей, "это крайне важно для среднесрочной фискальной картины".
Обратите внимание! Грей настаивает, что ключевые решения нужно принять в ближайшие месяцы. Критически важно это сделать именно перед 15 сентября, то есть до того, как проект бюджета на 2026 год будет подан в парламент.
Поможет ли Украине Европа в 2026 году?
Европейские партнеры, по словам Грея, продолжат поддерживать Украину. Это видно из их заявлений, звучащих сейчас. Однако важно сосредоточиться именно на конкретике, в частности, на обсуждении бюджета.
Мы хотим пересмотреть оценку дефицита финансирования. Возможно, она совпадет с текущими оценками, а возможно, будет больше. Если Украине потребуется больше финансирования, нужно будет убедительно представить обоснование. Нам нужны стабильные цифры и четкие позиции,
– говорит представитель МВФ.
Европейская комиссия уже предложила программу поддержки Украины до 2028 года. То есть, партнеры сфокусированы на развитии событий в течение следующих 2 лет.
Интересно! По словам Грея, для восстановления устойчивости Украины, необходимо долгосрочное льготное или грантовое финансирование. Сверхважной, по мнению представителя МВФ, является именно поддержка украинской обороноспособности.