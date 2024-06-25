Ничего нового: Венгрия планирует блокировать помощь для Украины

Венгрия уже неоднократно демонстрировала свою неоднозначную позицию в отношении Украины. Сейчас венгерские чиновники продолжают манипулировать украинским вопросом, чтобы достичь собственных целей.

Что планирует правительство Венгрии

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерская сторона будет блокировать 6,5 миллиарда евро, которые должна получить Украина. Речь идет о средствах, выделенных из Европейского фонда мира.

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Свою позицию Сийярто объяснил тем, что в Украине происходит дискриминация венгерских коммерческих компаний. Также он добавил, что своими действиями европейские лидеры в желании поддержать украинскую сторону пересекают "красные линии".

Какие дальнейшие планы Венгрии

Возмущение Сийярто вызвало намерение Украины лишить венгерскую фармацевтическую компаниюлицензии на дистрибуцию. Основанием для такого решения украинских чиновников является то, что этот производитель из Венгрии потенциально поддерживает войну.

Сийярто отметил, что Венгрия планирует обжаловать предыдущее решение ЕС о передаче Украине 1,4 миллиарда евро. Эти средства должны быть задействованы для покупки оружия, что усилит украинскую армию.

Министр иностранных дел Венгрии считает передачу указанных денег неправомерной, ведь венгерская сторона не проголосовала "за". Более того, Сийярто отметил, что европейские лидеры своими действиями ставят под вопрос демократические ценности, которые пропагандирует Европа.