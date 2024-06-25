Що планує уряд Угорщини

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що угорська сторона блокуватиме 6,5 мільярда євро, які має отримати Україна. Йдеться про кошти, виділені з Європейського фонду миру.

Читайте також Пільговий проїзд для пенсіонерів: які види транспорту доступні безкоштовно

Свою позицію Сійярто пояснив тим, що в Україні відбувається дискримінація угорських комерційних компаній. Також він додав, що своїми діями європейські лідери у бажанні підтримати українську сторону перетинають "червоні лінії".

Зауважте! Обурення Сійярто викликав намір України позбавити угорську фармацевтичну компанію Richter ліцензії на дистрибуцію. Підґрунтям для такого рішення українських урядовців є те, що цей виробник з Угорщини потенційно підтримує війну.

Які подальші плани Угорщини

Сійярто наголосив, що Угорщина планує оскаржити попереднє рішення ЄС про передачу Україні 1,4 мільярда євро. Ці кошти мають бути залучені для покупки зброї, що підсилить українську армію.

Міністр закордонних справ Угорщини вважає передачу вказаних грошей неправомірною, адже угорська сторона не проголосувала "за". Щобільше, Сійярто наголосив, що європейські лідери своїми діями ставлять під питання демократичні цінності, які пропагує Європа.